Das Infektionsgeschehen hat sich im Kreis Rottweil nachhaltig beruhigt. Die Inzidenz bewegt sich um einen Wert von 15 herum.

Kreis Rottweil - Die Sieben-Tage-Inzidenz verharrt nach dem deutlichen Rückgang in der vergangenen Woche im Kreis Rottweil auf einem Niveau von um die 15. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt einen Neuinfektionswert von 17,2 nach 13,6 am Samstag. Am Montag liegt die Inzidenz dann exakt bei 15,0 – der Landesdurchschnitt beträgt 12,0.

In den Nachbarlandkreisen ist das Infektionsgeschehen ebenfalls als sehr entspannt zu betrachten – Tuttlingen 18,5, Schwarzwald-Baar 13,6, Ortenau 8,8, Freudenstadt 9,3 und Zollerbalb 11,6. Was die Virusmutanten anbelangt, so breiten sich landesweit die Gamma- und Delta-Varianten, die zuerst in Brasilien beziehungsweise Indien nachgewiesen wurden, stärker aus. Ihr Anteil liegt nun zusammen bei knapp elf Prozent.