1 Das Coronavirus ist allgegenwärtig. Foto: © Feydzhet Shabanov – stock.adobe.com

Der Kreis Rottweil hat aktuell die niedrigste Inzidenz im Umland. Allerdings. Zwei Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation.















Kreis Rottweil - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Rottweil lag laut Landesgesundheitsamt am Mittwoch bei 672,8. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag gestiegen. Laut Statistik sind in den Kliniken im Landkreis 17 Covid-19-Erkrankte. Zwei Patienten mit Corona liegen auf einer Intensivstation. Die Zahl der Todesfälle liegt korrigiert nun bei 274. Im Umland liegt die Inzidenz überall höher – im Zollernalbkreis mit 981,2 ist sie am höchsten.