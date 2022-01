1 Die Inzidenz im Kreis Rottweil stieg wieder leicht an. Foto: © Romolo Tavani – stockadobe.com

Nachdem die Inzidenz in den vergangenen Tagen etwas gesunken ist, stieg der Wert am Mittwoch wieder an.















Kreis Rottweil - Laut Landesgesundheitsamt lag der Wert bei 622,1. Noch am Dienstag war er unter den Wert von 600 gefallen und lag bei 597,1. Wie bereits am Vortag befanden sich auch am Mittwoch 20 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken. Sieben Corona-Patienten lagen auf der Intensivstation, vier von ihnen mussten beatmet werden. Laut DIVI-Intensivregister waren am Mittwoch alle elf Intensivbetten im Kreis Rottweil belegt. Von den Nachbarlandkreisen liegt nur Freudenstadt mit einem Wert von 421,6 unter einer Inzidenz von 500.