Inzidenz steigt wieder leicht an

Der positive Trend bezüglich der Inzidenz im Kreis Rottweil ist erst einmal gestoppt. Am Montag liegt der Wert bei 1518,2 (Vortag: 1437,6).















Kreis Rottweil - Es ging stetig bergab mit der Inzidenz im Kreis Rottweil. Nachdem der Wert vor einigen Tagen noch an der 2000er-Marke gekratzt hatte, zeigte der Trend von da an kontinuierlich nach unten. Diese Entwicklung ist am Montag erst einmal gestoppt. Mit einem Wert von 1518,2 (Vortag: 1437,6) liegt die Inzidenz im Kreis Rottweil über dem Landesschnitt von 1402,0.

Über dem Landesschnitt

Im Vergleich zu den Nachbarkreisen liegt Rottweil auf Platz zwei im Ranking. Einzig der Ortenaukreis mit einer Inzidenz von 1337,3 steht noch besser da. Der Schwarzwald-Baar-Kreis weist beispielsweise einen Wert von 1836,8 auf. Unglücklicherweise ist die Zahl der übermittelten Todesfälle im Vergleich zum Vortag um drei auf 256 gestiegen. Aus den Gemeinden liegen seitens des Landratsamts keine aktuellen Zahlen vor.