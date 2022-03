Unfall in Rottweil Zwei Autos prallen an der Kreuzung Lorenz-Bock- und Körnerstraße zusammen

Zu einem heftigen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen ist es am Montagmorgen an der Kreuzung Lorenz-Bock-Straße und Körnerstraße in Rottweil gekommen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.