1 Das Coronavirus ist hartnäckig. Foto: © Ahmet Aglamaz –­ stock.adobe.com

Es ist ein auf und ab. Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist wieder gestiegen. Sie liegt nun bei 281,8.















Kreis Rottweil - Die Inzidenz im Kreis Rottweil klettert wieder ein Stück nach oben. Am Donnerstagabend liegt sie laut Lagebericht des Landesgesundheitsamts bei 281,8. Ein Blick in die Region zeigt, soweit ist der Kreis von den Nachbarkreisen Tuttlingen und Zollernalb nicht entfernt. Im Kreis Tuttlingen sinkt die Inzidenz leicht auf 291,5, im Zollernalbkreis liegt man bei 286,5. Der Schwarzwald-Baar-Kreis hat eine Inzidenz von 250,9. Die Anzahl der Corona-Patienten in den Kliniken ist auf nun 29 gesunken.