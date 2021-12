1 Das Coronavirus Foto: © Gilang Prihardono – stock.adobe.com

Kreis Rottweil - Nach zwischenzeitlichem Rückgang steigt die Inzidenz am Donnerstag wieder an. Das Landesgesundheitsamt meldet einen Wert von 732,7, am Vortag lag die Inzidenz bei 710,6. Die Fallzahlen in den Gemeinden steigen teilweise deutlich an. Auffällig ist Dunningen, das nun bei den kleineren Gemeinden Spitzenreiter ist. Ein Plus von 23 Fällen wurde gemeldet, damit sind nun 129 Fälle bekannt. Schramberg hat die 400er-Marke übersprungen und liegt mit 407 Fällen weit vorn. Allein 52 neue Fälle sind am Donnerstag gemeldet worden. Die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken liegt bei 50. Es werden neun Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt, davon sieben beatmet.