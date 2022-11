1 Das Coronavirus ist immer noch ein großes Thema. Foto: © Feydzhet Shabanov – stock.adobe.com

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Rottweil ist wieder angestiegen und liegt nun bei 99,7















Kreis Rottweil - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Rottweil lag laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag bei 99,7. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag minimal gestiegen (98,3). Die Zahl der Todesfälle wird weiterhin mit 299 angegeben. Laut Statistik befinden sich in den Kliniken im Landkreis zehn Covid-19-Erkrankte. Ein Patienten mit Corona liegt auf einer Intensivstation. Ein Blick in die Nachbarlandkreise zeigt ein ähnliches Bild. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt am Donnerstag bei 112,0 und im Kreis Freudenstadt bei 79,7. Der Zollernalbkreis weist einen deutlich höheren Wert – nämlich 164,8 – auf und sticht heraus.