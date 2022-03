1 Das Corona-Virus Foto: © Feydzhet Shabanov – stock.adobe.com

Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist am Montag erneut deutlich angestiegen und reißt die 2000er-Marke















Kreis Rottweil - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Rottweil lag laut Landesgesundheitsamt am Montag bei 2092,5. Damit ist der Wert im Vergleich zum Vortag deutlich gestiegen.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich am Sonntag und am Montag um insgesamt zwei. Laut Statistik sind in den Kliniken im Landkreis derzeit 21 Covid-Erkrankte. Vier Patienten mit Corona liegen auf einer Intensivstation, davon wird einer beatmet.

Bei 1974,1 liegt die Inzidenz im Landkreis Tuttlingen. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis führt das Landesgesundheitsamt 2365,3 auf, für den Zollernalbkreis 2030,4, für den Kreis Freudenstadt 2176,3 und für den Ortenaukreis 1612,4.