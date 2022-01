1 Das Coronavirus Foto: pixabay

Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist am Dienstag weiter gesunken. Der Wert lag laut Landesgesundheitsamt bei 597,1. Am Tag zuvor lag die Inzidenz noch bei 616,4.















Kreis Rottweil - Insgesamt wurden in den vergangenen sieben Tagen 837 Fälle aus dem Kreis Rottweil gemeldet.

Während sich das Infektionsgeschen entspannt, spitzt sich die Lage in den Kliniken hingegen wieder etwas zu. Am Montag befanden sich noch 14 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken im Kreis. Am Dienstag stieg diese Zahl auf 20. Sechs Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation, vier müssen beatmet werden.