1 Das Coronavirus Foto: Romolo Tavani_ stock.adobe

Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist am Dienstag deutlich gesunken. In den Gemeinden sinken die Fallzahlen ebenfalls. Ganz anders dagegen sieht es mit der Zahl der Patienten in den Kliniken den Landkreises aus.















Kreis Rottweil - Das ist schon fast ein Sturzflug: Die Inzidenz im Kreis Rottweil wird am Dienstag mit 694,9 angegeben. Am Vortag lag der Wert noch bei 759,1. Auch die Fallzahlen in den Gemeinden sind durchweg gesunken. Spitzenreiter ist nach wie vor Schramberg mit 373 Fällen. Die Zahl der Covid-Patienten, die stationär in den Kliniken im Kreis Rottweil behandelt werden müssen, ist dagegen mit 53 außerordentlich hoch. Alle derzeit verfügbaren 13 Intensivbetten sind laut DIVI-Intensivregister belegt, davon sind elf Corona-Patienten. Neun müssen beatmet werden.

Die Inzidenz in Baden-Württemberg liegt bei 507,6, der Kreis Rottweil liegt also weiter deutlich darüber. Im Umland liegt der Kreis Tuttlingen mit 942,3 vorn, der Schwarzwald-Baar-Kreis folgt mit einer Inzidenz von 911,8.