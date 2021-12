Corona-Pandemie Wehrbeauftragte zu Amtshilfe: "Jetzt sind Zivile gefragt"

Als Helfer in der Corona-Pandemie müssen Tausende Soldaten Dienst in Gesundheitseinrichtungen leisten, aber auch in Amtsstuben. Das stößt bei der Wehrbeauftragten des Bundestags auf Unverständnis.