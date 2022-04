1 Das Coronavirus ist allgegenwärtig. Foto: © Feydzhet Shabanov – stock.adobe.com

Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist über die Feiertage deutlich gesunken – was erfahrungsgemäß jedoch auch mit der einschränkten Test-und Labortätigkeit zu tun haben kann.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Rottweil lag laut Landesgesundheitsamt am Dienstag bei 444,5. Damit ist der Wert im Vergleich zum letzten Wert vom Gründonnerstag (660,6) deutlich gesunken. Dies könnte jedoch auch mit den Feiertagen und eingeschränkter Test- und Labortätigkeit zusammenhängen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 erhöhte sich auf 272. Laut Statistik sind in den Kliniken im Landkreis derzeit 12 Covid-19-Erkrankte. Drei Patienten mit Corona liegen auf einer Intensivstation, alle drei sind beatmet. Den höchsten Inzidenzwert in der Region hat der Zollernalbkreis mit 627,8.