1 Die Inzidenz ist am Mittwoch stark angestiegen. Foto: © peterschreiber.media – stock.adobe.com

Nachdem der Kreis Rottweil für eine lange Zeit deutlich unter dem Landesschnitt gelegen hatte, schiebt er sich so langsam im Ranking hinsichtlich der höchsten Inzidenzen wieder nach oben.















Kreis Rottweil - Die Inzidenz hat im Kreis Rottweil am Mittwoch einen großen Satz nach oben gemacht (Vortag: 1693,7). Mit einem Wert von 1832,8 musste Rottweil seine Vorreiterrolle in der Region an den Schwarzwald-Baar-Kreis (1765,4) abgeben. Zudem liegt man damit wieder deutlich über dem Landesschnitt. Die höchsten Inzidenzen in der Region haben der Kreis Tuttlingen (2123,8) und der Zollernalbkreis (2229, 5) aufzuweisen.

26 Erkrankte in den Kliniken

Mit Blick auf die Gemeinden zeichnet sich ein unterschiedliches Bild. Während in Zimmern o.R. die Zahl der aktiven Fälle um 24 auf 130 gesunken ist, ist die Zahl beispielsweise in Sulz um 64 auf 330 aktive Fälle gestiegen. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten in den Kliniken ist im Vergleich zum Vortag von 30 auf 26 gesunken.