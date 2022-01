1 Das Coronavirus Foto: Corona Borealis – stock.adobe.com

Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist erneut angestiegen. Sie wird am Mittwochabend mit 961,0 gemeldet. Damit bewegt sich der Kreis etwa auf dem Niveau des Landesdurchschnitts.















Kreis Rottweil - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg liegt am Mittwochabend bei 969,3. Etliche Landkreis haben bereits die 1000er-Marke überschritten. Die Fallzahlen in den Gemeinden im Kreis steigen deutlich an. Weit vorn liegt die Stadt Rottweil mit mittlerweile 305 Fällen.

Derweil hat sich die Lage in den Kliniken im Kreis aktuell aber deutlich entspannt. In der Helios-Klinik Rottweil gibt es – Stand Mittwoch – keinen Covid-Patienten auf der Intensivstation, in der Klinik in Oberndorf sind es zwei, einer davon wird beatmet.