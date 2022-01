1 Die Inzidenz im Kreis Rottweil macht einen gewaltigen Sprung nach oben. Foto: © Romolo Tavani - stock.adobe.com

Die hochansteckende Omikron-Variante ist nun wohl endgültig im Kreis Rottweil angekommen. Das Landesgesundheitsamt hat für Dienstag eine Inzidenz von 404,5 vermeldet, was einem Zuwachs von knapp 100 Punkten entspricht.















Kreis Rottweil - Die Zeit der Ruhe im Kreis Rottweil ist vorbei. Am Dienstag liegt die Inzidenz bei 404,5 – ein gewaltiger Sprung zum Vortag (313,9). Damit verzeichnet der Kreis wie schon so oft den höchsten Wert in der Region. Einzig der Zollernalbkreis kratzt mit einem Wert von 392,9 noch an der 400er-Marke. Am besten stehen der Ortenaukreis (342,4) und der Kreis Tuttlingen (348) da. Die meisten aktiven Fälle im Kreis Rottweil hat die Stadt Oberndorf mit 84 zu verzeichnen.

Derweil erfreulich ist die Entwicklung hinsichtlich der Covid-19-Erkrankten in den Kliniken. Der Wert ist im Vergleich zum Vortag von 28 auf 26 gefallen. Der positive Trend der vergangenen Tage setzt sich somit fort.