Nach einigen Tagen des Anstiegs ist die Inzidenz am Freitag wieder gesunken. Die Lage in den Kliniken hat sich nur leicht verbessert.















Kreis Rottweil - Die Inzidenz im Kreis Rottweil wird am Freitag vom Landesgesundheitsamt mit 1876,3 gemeldet. Das ist ein Rückgang – am Vortag lag der Wert bei 1923,4. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1605,8. Die Lage in den Kliniken im Kreis hat sich nur leicht verbessert: 27 Corona-Patienten werden stationär behandelt, sechs liegen auf der Intensivstation, vier Covid-Patienten müssen beatmet werden.