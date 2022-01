Inzidenz schnellt weiter in die Höhe

Vor einem Jahr hätte wohl keiner an eine Inzidenz über 1000 gedacht – jetzt ist das im Land keine Seltenheit mehr: Auch der Kreis Rottweil ist nach einem weiteren Sprung des Sieben-Tage-Werts seit Freitag vierstellig.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Die Inzidenz für den Kreis Rottweil ist am Wochenende weiter in die Höhe geschnellt: Der Wert wird vom Landesgesundheitsamt mit 1257,8 gemeldet. 277 neue Fälle kamen von Samstag auf Sonntag hinzu, von Freitag auf Samstag waren es bereits 230. Zudem wird am Sonntag ein weiterer Todesfall gemeldet.

Zum Vergleich: Der Inzidenzwert im Schwarzwald-Baar-Kreis lag am Sonntag bei 994, im Landkreis Tuttlingen bei 1157,5 und im Zollernalbkreis bei 1379,4.

Derweil weist die Statistik des Landesgesundheitsamts für den Kreis Freudenstadt einen Sieben-Tage-Wert von 1000,3 und für den Ortenaukreis von 1081.