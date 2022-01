1 Das Coronavirus Foto: © borealis – stock.adobe.com

Angesichts der anhaltend hohen Inzidenz im Kreis Rottweil war am Freitag wieder eine Ausgangssperre für Ungeimpfte verhängt worden. Die Inzidenz stieg am Wochenende weiter – doch in den Kliniken sieht es aktuell bezüglich der Corona-Patienten nicht mehr ganz so angespannt aus.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Die Inzidenz für den Kreis Rottweil ist am Samstag erneut angestiegen – auf 629,3. Die Inzidenz für Sonntag war bis Redaktionsschluss nicht verfügbar. Die Lage in den Klinken im Kreis scheint sich aktuell etwas zu entspannen. Stationär werden 21 Corona-Patienten behandelt. Von zehn belegten Intensivbetten sind vier Covid-19-Fälle. Zwei Patienten müssen beatmet werden. Die Zahlen aus den Kommunen wurden am Wochenende vom Landratsamt nicht aktualisiert. Die meisten Fälle gab es – Stand Freitag – in Oberndorf mit 175, gefolgt von Rottweil mit 157 und Schramberg mit 132.