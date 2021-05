1 Das Coronavirus Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

So könnte es weitergehen: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Rottweil ist weiter gesunken. Das Landesgesundheitsamt meldet am Donnerstagabend einen Wert von 83,6.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Damit geht die Inzidenz nun seit Pfingstsonntag kontinuierlich zurück. Zur Erinnerung: Am Sonntag lag der Wert bei 152,3, am Pfingstmontag (Feiertag) bei 144,4, am Dienstag bei 106,5, am Mittwoch bei 91,5.

Für weitere Lockerungsschritte muss sich der Wert an fünf Werktagen unter der 150er- oder der 100er-Marke halten. Betrachtet man die 150er-Marke, wäre dies also frühestens am Montag der Fall. Es zählt dann allerdings erst die offizielle Feststellung des RKI am Tag darauf.

In manchen Kreisen zeigt sich derweil schon wieder eine Trendumkehr. So geht es beispielsweise im Kreis Tuttlingen und in Calw wieder nach oben. Der Kreis Rottweil weist am Donnerstag trotz des Rückgangs noch die viertschlechteste Inzidenz im Land auf.

Spitzenreiter mit 105,6 ist weiter der Zollernalbkreis. Dort wurde am Donnerstag auch ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus vermeldet. Im Kreis Rottweil ist dies schon seit längerem nicht mehr der Fall gewesen. Es gab bislang 158 Todesfälle.