1 Das Coronavirus Foto: © Thaut Images – stock.adobe.com

Die Entwicklung der Inzidenz im Kreis Rottweil macht leise Hoffnung.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Wiederum leicht gesunken ist die Inzidenz im Kreis Rottweil. Am Dienstagabend lag sie bei einem Wert von 724,9 nach 753,4 am Montag und 781,9 am Sonntag. Hoffnungsschimmer oder nur eine Delle? In fast allen Kommunen des Landkreises ist die Zahl der aktiven Fälle gefallen. Die Zahl der Covid-Patienten in den Klinken ist mit 48 weiter hoch. Die Inzidenzen im Umland: Zollernalb 637,3, Tuttlingen 848,4 und Schwarzwald-Baar-Kreis 845,6.