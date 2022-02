1 Das Coronavirus Foto: TheDigitalArtist/Pixabay

Die Inzidenz im Kreis Rottweil hat sich einige Zeit auf Landesniveau gehalten oder lag sogar darunter. Damit ist Schluss – die Tendenz geht weiter nach oben.















Kreis Rottweil - Jetzt geht es doch wieder in Richtung 2000er-Marke: Die Inzidenz im Kreis Rottweil hat mit einem Wert von 1923,4 am Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Der Landesschnitt liegt bei 1645,8. Die Fallzahlen in den Gemeinden sind durchweg angestiegen, am deutlichsten in Schramberg mit 77 neuen Corona-Infektionen. Auch die Zahl der Corona-Intensivpatienten hat sich nach längerer Beruhigung wieder erhöht: Sieben von elf Betten sind durch Covid-Patienten belegt, sechs müssen beatmet werden. Insgesamt werden 28 Corona-Patienten in den Kliniken im Kreis stationär behandelt.