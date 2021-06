1 Das Coronavirus ist im Kreis Rottweil weiter auf dem Rückzug. Foto: © Eisenhans – stock.adobe.com

Das Pandemiegeschehen im Kreis beruhigt sich weiter. Die Inzidenz ging erneut zurück und beträgt nun 40,7.

Kreis Rottweil - Dass sich die Lage im Kreis weiter bessert, ist auch daran abzulesen, dass mit Stand von Freitagmorgen vier Gemeinden wieder corona-frei sind: Aichhalden, Bösingen, Epfendorf und Vöhringen. Das Landratsamt führt zurzeit noch 123 aktive Fälle an, 7624 Coronanachweise wurden seit Ausbruch der Pandemie gezählt. 158 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion gestorben.

Das Landesgesundheitsamt gibt die Inzidenz am Freitagnachmittag mit 40,7 an. Damit ist sie gegenüber dem Vortag um weitere Punkte gefallen. Landesweit gilt eine Neuinfektionsrate von 31,5. In den Nachbarkreisen bessert sich die Lage ebenso, das Infektionsniveau ist zum Teil aber höher als im Kreis Rottweil – Tuttlingen 70,3, Schwarzwald-Baar 52,2, Ortenau 18,3, Freudenstadt 50,7 und Zollernalb 54,4.