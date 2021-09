1 Das Coronavirus. (Symbolfoto) Foto: © Gilang Prihardono – stock.adobe.com

Und jetzt geht es doch nach oben: Am Mittwoch steigt die Inzidenz im Kreis Rottweil deutlich auf 129,1.

Kreis Rottweil - Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam hatte vergangene Woche eine Inzidenz in Richtung 200 in den nächsten Wochen für durchaus möglich gehalten.

Nach Möglichkeit Verlegungen in andere Krankenhäuser

Der Blick geht jedoch verstärkt in die Kliniken: Dort ist die Zahl der Covid-Patienten insgesamt mit 15 recht stabil, jedoch müssen davon inzwischen vier auf der Intensivstation behandelt werden. Ein Patient wird beatmet. Am Mittwoch gab es kein freies Intensivbett im Kreis Rottweil. Kommen weitere Patienten hinzu, gibt es nach Möglichkeit Verlegungen in andere Krankenhäuser.