In jeder Gemeinde gibt es Infizierte

Die Inzidenz im Kreis liegt am Montag bei 717.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder angestiegen. Ein neuer Todesfall wird gemeldet.















Kreis Rottweil - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Rottweil lag laut Landesgesundheitsamt am Montag, 10. Oktober, bei 717. Damit ist der Wert im Vergleich zum Freitag weiter gestiegen. Laut Statistik befinden sich in den Kliniken im Kreis 30 Covid-19-Erkrankte, von denen zwei auf der Intensivstation liegen. Einer der Intensivpatienten muss beatmet werden. In den Nachbarlandkreisen – mit Ausnahme von Tuttlingen – liegt die Inzidenz deutlich höher.