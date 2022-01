1 Auf den Intensivstationen entspannt sich die Lage deutlich. Foto: Breloer/ dpa

Was für eine gute Nachricht: In der Helios-Klinik liegt seit Dienstag kein Covid-Patient mehr auf der Intensivstation. Und das, obwohl die Verbreitung der Omikron-Variante weiter an Fahrt aufnimmt.















Kreis Rottweil - Derart Erfreuliches gab es in den vergangenen Monaten selten in der Telefonkonferenz mit dem Landratsamt zu hören: Der zugeschaltete Geschäftsführer der Helios-Klinik in Rottweil, Tobias Grundmann, berichtete am Mittwoch von einer deutlichen Entspannung der Lage. "Wir haben seit gestern keinen Covid-Patienten mehr auf der Intensivstation", so Grundmann. "Das freut uns ungemein." Auf der Corona-Isolierstation seien es weniger als acht Patienten, die Zahl schwanke. Die Entspannung gebe nun die Möglichkeit, etwas "durchzuatmen" und verschobene Operationen aufzuholen.

Zahl der Neuinfektionen steigt weiter

Insgesamt sieht Landrat Wolf-Rüdiger Michel die Situation im Kreis aber weiter angespannt. Die Omikron-Verbreitung nehme weiter Fahrt auf. Mit mittlerweile mehr als 20 000 Corona-Infektionen insgesamt seien rund 14,5 Prozent der Kreisbewohner betroffen. Die Zahl der Neuinfektionen steige weiter. Vergangene Woche seien es allein am Montag und Dienstag 250 neu gemeldete Fälle gewesen, diese Woche an den beiden Tagen schon 350.

Auch in den Heimen nimmt die Dynamik laut Michel wieder zu. Aktuell sind 31 infizierte Bewohner und 24 Mitarbeiter bekannt. Dass die Impfung wirke zeige die Tatsache, dass nur ein Bewohner aufgrund der Infektion ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dies sei kein Vergleich zur Lage vor 15 Monaten, vor der Impfung. Dennoch sind auf dem Dashboard des Kreises für Dienstag drei neue Todesfälle ausgewiesen.

Das Impfgeschehen im Kreis "könnte mehr sein" sein, bedauert Michel. Man habe ausreichend Impfstoff. Leider schaffe es das Sozialministerium nicht, die Impfquote nach Postleitzahl zu aktualisieren. Man lag Mitte Januar im Kreis Rottweil leicht über dem Landesdurchschnitt, aber deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

142 000 Pikse bei niedergelassenen Ärzten

Aktuelle Zahlen gebe es von der Kassenärztlichen Vereinigung. Bei den Impfungen, die über niedergelassene Ärzte erfolgen, habe der Kreis Rottweil einen "deutlichen Vorsprung". 142 000 Pikse gab es bislang insgesamt – alle Impfungen zusammengenommen. In den Impfstützpunkten im Kreis, in Sulz, Schramberg und Rottweil, lasse das Interesse leider spürbar nach. Laut Martine Hielscher vom Gesundheitsamt sei die Kinder-Impfaktion am Samstag mit 120 Impfungen erfolgreich gewesen. Weitere Termine folgen. Die Nummer 0741/2 44 84 70 werde ab Donnerstag als Impfhotline zu allgemeinen Fragen und Impfanmeldungen freigeschaltet.

Schulen und Kindergärten gebeutelt

Enorme Folgen hat die Omikron-Verbreitung in den Schulen und Kindergärten. 31 Gruppen seien insgesamt geschlossen, beziehungsweise nicht in der Schule, informierte Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam. Allein am Montag seien 80 Meldungen infizierter Schüler hinzugekommen, am Mittwoch dann noch einmal 95. Aus den Kindergärten kamen am Montag Meldungen von 19 infizierten Erzieherinnen und 45 Kindern, am Mittwoch dann noch einmal Meldungen zu weiteren 15 infizierten Erzieherinnen und 27 infizierten Kindern.

Die Inzidenz werde weiter ansteigen. Es sei aber "Omikron zu verdanken", also der milder verlaufenden Variante, dass die Zahl der Todesfälle seit der Kalenderwoche 45 deutlich abgenommen habe, so Adam. In einem Heim, in dem es auch einen Todesfall gegeben habe, sei die gefährlichere Delta-Variante nachgewiesen worden. Es gelte weiter, die vulnerablen Gruppen zu schützen, mahnte Adam. Durch Einschränkung der Kontakte, durch Abstand und durch das Impfen.

Bei den 1410 neue Corona-Fällen der vergangenen Woche sind laut Adam vor allem die unter 39-Jährigen betroffen. 1700 Menschen im Kreis befänden sich derzeit in Quarantäne.

Neue Maskenpflicht bei Spaziergängern – was hat es gebracht?

Dezernent Oliver Brodmann erinnerte an die seit Samstag im Kreis geltende Maskenpflicht bei Ansammlungen ab zehn Personen. Die Entscheidung zu dieser Allgemeinverfügung habe man sich nicht leicht gemacht. Hintergrund für die Maskenpflicht war auch die Zunahme der Teilnehmer bei den Spaziergängern und die schwierige Handhabe bei Verstößen.

Doch was hat die neue Maskenpflicht nun gebracht? Landrat Wolf-Rüdiger Michel erklärt auf Nachfrage, es hätten am Montag durchaus "mehr Teilnehmer eine Maske getragen als früher, aber dennoch kam es natürlich zu umfangreichen Verstößen". Ob er sich mehr Polizei vor Ort wünschen würde? Dies hänge natürlich an den überhaupt zur Verfügung stehenden Kräften, so Michel. Der Landrat erinnert an die zahlreichen Anzeigen, die es am Montag gegeben habe. Unter anderem auch, weil von einem Teilnehmer der Hitlergruß gezeigt wurde. Dies zeige, dass die Polizei "im Rahmen der Verhältnismäßigkeit durchaus einschreitet". Er sei den Polizeikräften dankbar für die bisherige Begleitung des "Phänomens Spaziergänge".

Änderungen über Änderungen

Derweil reißt auch das Phänomen nicht ab, dass auf eine Änderung der Corona-Verordnung schon die nächste folgt. Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger informierte wieder über etliche Neuerungen, unter anderem bezüglich der Quarantäneregelung. "Genesene mit einer Impfung gelten nun als geboostert", so Seeger. Deshalb seien auch sie nun als Kontaktpersonen von der Quarantäne befreit. Und "freitesten" kann man sich nach sieben Tagen – wenn man vorher 48 Stunden symptomfrei war – nun nicht nur mit einem PCR-Test, sondern auch mit einem Schnelltest durch einen anerkannten Anbieter.

2G-Regel im Einzelhandel ist gefallen

Weil das Land Baden-Württemberg gezwungen sein wird, wieder in das "normale" Alarmstufensystem zurückzukehren, seien etliche Anpassungen zu erwarten, so Seeger. Näheres hierzu liege noch nicht vor. Klar ist: Der Einzelhandel kann sich freuen, die 2G-Regelung ist vom Verwaltungsgerichtshof gekippt worden.