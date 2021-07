1 Da geht es zum Impfen. Doch immer weniger Menschen wollen den schützenden Stoff gegen das grassierende Coronavirus. Auch im Kreis Rottweil ist das so. (Symbolfoto) Foto: Sebastian Kahnert

Verkehrte Welt: Inzwischen gibt es ausreichend Impfstoff, doch die Nachfrage ist überraschend gering. Die allermeisten Termine im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Rottweil bleiben ungenutzt. Die Impfmüdigkeit könnte den Erfolg bei der Pandemiebekämpfung gefährden. Die Behörden sind ratlos.

Kreis Rottweil - Diese Zahlen sind erfreulich: Seit sieben Tagen (Stand Mittwoch) ist die Neuinfektionsrate im Kreis Rottweil so niedrig, dass die Sieben-Tage-Inzidenz einen einstelligen Wert ausweist. Gerade noch 16 aktive Fälle an Infizierten gibt es im gesamten Kreis. Die Intensivbetten sind zwar belegt, indes jedoch mit keinem einzigen Covid-19-Patienten.

Diese Zahlen wiederum stimmen nachdenklich: Wie Martine Hielscher, die stellvertretende Leiterin des Kreisimpfzentrums, im Gespräch mit Medienvertretern äußerte, seien von den 1000 Terminen für Erstimpfungen in der kommenden Woche im KIZ in Rottweil gerade einmal 20 Prozent gebucht. Also 200 Stück, 800 sind noch offen. Es gab Zeiten, da waren Impfwillige froh, überhaupt ein Impfangebot zu bekommen – egal in welchem Landesteil. Dafür nahmen einige auch schon mal mehrstündige Anfahrten in Kauf. Die Situation hat sich komplett gewandelt. Dabei verfügt der Landkreis über so viel Impfdosen wie noch nie seit Beginn der Impfkampagne. Für die kommenden Tage hat das Land zugesichert, 3510 Biontech-, 7500 Astrazeneca- und 700 Johnson & Johnson-Dosen zu liefern. Jetzt also, wo genügend Spritzen vorhanden wären, nimmt das Impfinteresse rapide ab.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel spricht von einer Impfmüdigkeit, die man sich nicht erklären könne. "Es ist eine fatale Situation", so der Landrat angesichts der lauernden Gefahren durch die Delta-Variante des Coronavirus. Das sei nicht nur im Kreis Rottweil so, sondern landesweit.

Delta-Variante: bislang drei Mal nachgewiesen

Was diese bewirken kann, zeigt der Blick nach Großbritannien. Dort, so Michel, würden inzwischen mehr als 20 000 Neuinfektionen pro Tag gezählt. Auf Deutschland übertragen, wären das 25 000 Neuinfektionen. Schätzungen zufolge mache die Delta-Variante landesweit bereits ein Drittel der Infektionen aus. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich die Mutante durchsetze.

Auch im Kreis ist die Mutante, die zuerst in Indien festgestellt worden war, aufgetaucht. Bei Reiserückkehrern aus Russland und Afrika wurde diese Virusart inzwischen nachgewiesen. Im Kreis gibt es bislang offiziell drei Fälle. Von diesen wiederum seien drei weitere Personen im Familienumfeld angesteckt worden. Auch dabei geht das Gesundheitsamt von der Virus-Mutante aus, der Labornachweis steht aber noch aus.

Alle Infizierten zeigten Symptome, eine erkrankte Person werde im Krankenhaus behandelt. Die Delta-Variante gilt als infektiöser, auch ist davon auszugehen, dass der Krankheitsverlauf schwerer wiegt als bei den anderen Mutanten. Bei den drei bisher bekannten Fällen seien die Betroffenen nicht geimpft gewesen, so der Hinweis.

Delta-Variante wird sich auch im Kreis RW durchsetzen

Landrat Michel und Martine Hielscher betonen, wie wichtig eine Impfung angesichts dieser Bedrohung sei. Bereits die Erstimpfung biete einen gewissen Schutz, die Zweitimpfung sogar einen bis zu 90-prozentigen, äußerte Heinz-Joachim Adam, der Leiter des Gesundheitsamtes.

Es sei davon auszugehen, dass sich die aggressivere Delta-Variante auch im Kreis Rottweil durchsetzt, so der Hinweis. Das Virus trifft auf eine bis zur Hälfte erstgeimpfte und davon ein gutes Drittel vollständig geimpfte Bevölkerung. Doch das nachlassende Impfinteresse könnte den Erfolg durchaus gefährden.

Als resistent gilt eine Bevölkerungsgruppe, wenn die Herdenimmunität erreicht ist. Dann rechnen Experten damit, dass die Pandemie endet. Die Immunität werde voraussichtlich bei einer Durchimpfungsquote von 70 bis 80 Prozent erreicht, so Adam. Das bedeutet für den Kreis Rottweil, dass mindestens noch weitere 20 Prozent der Bevölkerung, also 28 000 Menschen, erstmals geimpft werden müssten. Auch spielen da natürlich die Genesenen mit hinein. Davon gibt es im Landkreis 7570. Wie stark deren Schutz vor erneuter Erkrankung ist, ist jedoch noch nicht nachgewiesen.

Herdenimmunität: so lange würde es gehen

Wie dem auch sei: Wenn im Kreisimpfzentrum pro Woche sich mit der jetzigen Impfmotivation nur 200 Menschen impfen lassen – und bei den Hausärzten etwa auch noch einmal so viel – dann bräuchte es noch ein knappes Jahr, von heute aus gerechnet, bis der Landkreis Rottweil die angestrebte Herdenimmunität erreichen würde.

Daher ist der Appel von Landrat Michel an die Bevölkerung, sich unbedingt impfen zu lassen, nachvollziehbar. Ordnungsamtsleiter Manfred Seeger verweist darauf, dass man im Juni sehr schnell von einer relativ hohen Inzidenz heruntergekommen sei. Doch so schnell, wie es runterging, könne es auch wieder steigen.

Impfen und die Corona-Regeln beachten, so die Botschaft, seien die Grundlage dafür, mit möglichst wenigen Einschränkungen das öffentliche und damit auch das private Leben zu ermöglichen.