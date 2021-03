1 Erinnerungen an den Sommer 2020 werden wach. Trotz eindringlicher Warnungen sorgten Reiserückkehrer mit für den Beginn der zweiten Welle. (Symbolfoto) Foto: Thissen/dpa

Die Impfungen haben an Fahrt aufgenommen, die Lage in den Heimen ist recht stabil, die Inzidenz im Kreis aktuell niedrig – alles gut also? Nicht ganz. Aus Sicht des Landratsamts tut sich ein neues Problem am Horizont auf: Die Reiserückkehrwelle nach Ostern. Die Sorge ist groß, dass diese, wie im Sommer 2020, zu einem Rückschlag führen könnte.

Kreis Rottweil - Dabei denke man nicht an jene, die mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen und so auch einer gewissen Kontrolle unterliegen, betonte Landrat Wolf-Rüdiger Michel in der Telefonkonferenz am Freitag. Vielmehr gehe es um jene, die mit dem Auto aus Ost- und Südeuropa zurückkehren und womöglich, wie schon 2020, "unter dem Radar" wieder einreisen – sprich: sich nicht an Quarantäneregeln und Meldepflichten halten. Hier gebe es keine Überwachungsmöglichkeit, so Michel. "Der Problembereich verdichtet sich", sagt auch Ordnungsamtsleiter Thomas Seeger. Es habe schon zahlreiche Anfragen bezüglich Reiseplänen gegeben und der Frage, was nach der Rückkehr zu tun sei.

Regelbrüche zu Lasten aller

Wer sich nicht an die Regeln hält, betont Seeger, sei im Falle einer Infektion nicht nur selbst betroffen – es gehe zu Lasten aller Bürger, wenn die Inzidenz nach Ostern wieder nach oben schnelle. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist, sei verpflichtet, sich bei der Ortspolizeibehörde zu melden und die Quarantäneregeln zu befolgen.

Neue Welle nach Ferien?

Man appelliere nicht umsonst an diesen Personenkreis, betont Landrat Michel. Trotz eines erheblichen Reisegeschehens im Sommer seien nur ganz wenige Meldungen aufgelaufen. "Die zweite Welle begann nicht ohne Grund nach den Sommerferien."

Ansonsten bewertet der Landrat die Inzidenzentwicklung im Kreis als "grundsätzlich erfreulich". Er verweist jedoch angesichts der vom Landesgesundheitsamt am Donnerstagabend gemeldeten Inzidenz von 39,3 auf den Meldeverzug in der Statistik. So seien 15 weitere Fälle, die dem Gesundheitsamt vorliegen, noch nicht in die Inzidenz eingeflossen. "Wir werden wohl nochmals einen deutlichen Anstieg haben", so seine Prognose.

Natürlich hoffe er auf weitere Öffnungsschritte für den Handel. Dies sei jedoch erst bei einer nachhaltig niedrigen Inzidenz möglich. In der Behörde bespreche man sich dazu täglich, auch am Wochenende. Womöglich werde man am Sonntag etwas mehr Klarheit haben. Er erinnert daran, dass bei weiteren Lockerungen immer das Risiko bestehe, dass sie wieder zurückgenommen werden müssen.

Zwei kleine Ausbrüche

Im März gibt es bislang 160 neue bestätigte Corona-Infektionen im Kreis. Stephan Vilgis vom Gesundheitsamt berichtet von zwei weiteren "kleineren Ausbrüchen": einmal sind sieben Mitarbeiter eines kleineren Geschäfts im Kreis betroffen, einmal gibt es im familiären Bereich vier Infizierte. Das Geschehen sei unter Kontrolle. Bedauerlicherweise aber sei die Kontaktnachverfolgung durch eines Falschaussage eines Betroffenen erschwert worden.

Impfung zahlt sich aus

Die Lage in den Heimen ist weiter recht entspannt, auch wenn es, wie Landrat Michel bedauert, zwei weitere Todesfälle gegeben habe (wir berichteten). Laut Stephan Vilgis hätten die betagten Personen unter Vorerkrankungen gelitten. In den Heimen gibt es aktuell 14 Fälle bei Bewohnern und 27 bei Beschäftigten. Dieses Verhältnis, so Michel, sei möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass die Impfbereitschaft bei den Bewohnern weitaus höher war. Die fortschreitenden Impfungen sind auch als Grund zu sehen, dass die Rate derer, die auf Grund einer Covid-Erkrankung ins Krankenhaus müssen, weiter sinkt.

Im KIZ Luft nach oben

Mittlerweile wurden 10 756 Impfungen im Kreis vorgenommen. Aktuell können laut Kreisbrandmeister Nicos Laetsch 500 Personen am Tag im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Rottweil geimpft werden. Die Kapazitäten würden "ohne Probleme" für 800 bis 1000 Personen reichen, wenn die Impfdosen vorhanden wären. Bis Kalenderwoche 14 könne man rund 2500 Impfungen pro Woche anbieten. Darüber hinaus habe man vom Land keine Informationen über weitere Lieferungen erhalten.

Für Freitag meldet die Behörde neun weitere positiv getestete Personen im Kreis. 118 Fälle gelten als aktiv.