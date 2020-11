Corona im Kreis Rottweil Ende der Beschränkungen nicht in Sicht

Landrat Wolf-Rüdiger Michel betont jedoch bei der Telefonkonferenz zur aktuellen Lage am Mittwoch, dass den Gastronomiebetrieben im Kreis nichts vorzuwerfen sei. Diese hätten hervorragende Hygienekonzepte gehabt. "Aber wenn fünf Leute zusammen an einem Tisch einkehren, und einer hat das Virus, dann breitet sich das eben aus."

Jetzt 330 aktive Fälle

Zum Zeitpunkt des Pressegesprächs sind am Mittwoch bereits weitere 63 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt. Am stärksten ist der Anstieg in Lauterbach (+ 10 auf jetzt 38 Infizierte) und in Rottweil (+ 15 auf jetzt 65 Infizierte). In Schramberg und Sulz sind je acht neue bestätigte Infektionen zu verzeichnen, in Dunningen weitere fünf. Die Gesamtzahl aller aktiven Fälle im Kreis liegt jetzt bei 330. Insgesamt befinden sich aktuell 928 Personen in Quarantäne, im laufenden November gab es bereits 1500 Kontaktnachverfolgungen.

"Das Virus geht quer durch die Familien", nennt Gesundheitsamtsleiter Adam das derzeitige Hauptproblem. Die Schulen, so betont er auf Nachfrage, könnten nicht als Treiber der Pandemie ausgemacht werden. Als Beispiel nennt er eine Schule, an der es zwei infizierte Schüler gab. Man habe daraufhin "die halbe Schule getestet", und es habe nur einen weiteren Fall gegeben. In Sachen Sportunterricht müsse man "auf das Kultusministerium vertrauen", so Adam. Mannschaftssportarten bei Älteren sehe er aber kritisch.

Infektion im Gottesdienst

Zudem, so Landrat Michel, gebe es auch "importierte Fälle". So habe eine Familie aus dem Kreis Rottweil an einem großen Gottesdienst einer Freikirche in Schwenningen teilgenommen und sich infiziert. Wenn die Kernfamilie schon aus sechs oder acht Leuten bestehe, werde das Virus natürlich in großem Rahmen weitergetragen, bis die Infektion festgestellt wird.

Jojo-Effekt vermeiden

Umso dringlicher ist Michels Appell: "Nur wenn sich alle an die Beschränkungen halten und man auf Kontakte weitgehend verzichtet, kommen wir einigermaßen durch." Diese zweite Welle zeige, dass das Coronavirus nicht ohne Weiteres beherrschbar ist. Michel äußert erhebliche Zweifel daran, dass Ende November die Beschränkungen wieder aufgehoben werden können. Man müsse vermeiden, dass es zu einem "Jojo-Effekt" komme. "Wir können nicht drei Wochen später wieder alles zusperren."

Er verdeutlicht mit Zahlen, wie rasant die zweite Phase Fahrt aufgenommen hat: Vor fünf Wochen lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei sieben, vor vier Wochen bei zehn, am 18. Oktober dann bei 32, am 2. November bei 94 und jetzt bei um die 170. Michel sieht deshalb weitgehende Beschränkungen "über den ganzen Winter hinweg" als unausweichlich.

Personal aufgestockt

Laut Michel und Adam wurde das Personal im Gesundheitsamt weiter aufgestockt, 16 Soldaten seien inzwischen im Einsatz, viele weitere Externe und zusätzliche Scouts des Robert-Koch-Instituts. Inzwischen wurde das Personal auf drei Standorte verteilt: neben dem Gesundheitsamt werden Räume im Landratsamt in der Stadionstraße und in der Marienstraße genutzt. Das THW Rottweil habe zudem am Sonntag ein Zelt für Besprechungen aufgestellt, betont Michel, der allen Helfern ausdrücklich dankt.

Standorte für Impfstätten

Inzwischen schaue man sich auch nach Standorten für mögliche Impfstätten und entsprechende Lagermöglichkeiten um – "in der Hoffnung, dass ein Impfstoff bald in ausreichender Zahl zur Verfügung steht", so Adam.

Er will auch Erfreuliches nicht außen vor lassen: So gebe es im Kreis auch Gemeinden mit geringen Fallzahlen, wie beispielsweise Wellendingen mit drei bestätigten Fällen. Dies dürfe auch darauf zurückzuführen sein, dass sich die Menschen an die Kontaktbeschränkungen halten.

Die Lage in den Krankenhäusern sei derzeit im Landkreis noch gut. "Wir sind zuversichtlich, dass wir die Menschen auch künftig im Krankenhaus versorgen können", so Landrat Michel. Ausweichmöglichkeiten habe man zwar, doch es sei schwierig, das notwendige Personal aufzutreiben.

Waldorfschule betroffen

Während der Telefonkonferenz wird dann bekannt, dass es nun auch zwei bestätigte Infektionen an der Waldorfschule in Rottweil gibt. Es handelt sich um Schüler in zwei Oberstufenklassen, bestätigt Schulleiter Christoph Sander. In einer Klasse sind 23 Schüler, in der anderen nur sieben. Man habe den Präsenzunterricht für diese Klassen sofort vorsorglich ausgesetzt. Das Gesundheitsamt prüfe nun die Kontakte und werde dann einzelne Quarantänen aussprechen.

Dazu passt Adams Hinweis, dass Personen, die als K1-Kontaktperson eingestuft werden, unbedingt die Quarantäne einhalten müssten. Gerade in Familien erwiesen sich viele dieser K1-Personen später als tatsächlich Infizierte. Es sei jetzt wichtig, "die Welle zu brechen."