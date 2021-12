1 Das Coronavirus. Foto: Romolo Tavani – stockadobe.com

Nachdem es einen Tag keinen neuen Inzidenzwert für den Kreis Rottweil gegeben hatte, zeigt sich am Donnerstag, was sich an der Entwicklung in den Gemeinden schon erahnen ließ: Die Inzidenz sinkt erneut – auf jetzt 538,6.















Kreis Rottweil - Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 538,6 vermeldete das Landesgesundheitsamt am Donnerstag für den Kreis Rottweil. Damit sank der Wert ein weiteres Mal in Folge.

Die Entwicklung in den einzelnen Gemeinden zeigt sich mittlerweile etwas differenzierter: Gab es zuvor Tage, an denen in allen Kommunen die absoluten Zahlen kleiner wurden, gibt es am Donnerstag auch Bereiche, in denen die Zahl der Neuinfektionen die der Genesenen übersteigt.

Unter den Nachbarlandkreisen bleiben der Kreis Freudenstadt mit 363,3 und der Ortenaukreis mit 410,1 jene mit der geringsten Inzidenz. Der Zollernalbkreis meldete einen Wert von 494,6, während es im Schwarzwald-Baar-Kreis 555,7 und im Landkreis Tuttlingen 599,2 sind.