Im Kreis Rottweil wird ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die Inzidenz sinkt am Mittwoch, nach dem deutlichen Sprung nach oben vom Vortag.















Kreis Rottweil - Es bleibt ein Auf und Ab: Die Inzidenz im Kreis Rottweil sinkt am Mittwoch wieder auf 321. Allerdings wird ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gemeldet. Die Zahl der Patienten in den Klinken steigt wieder an: Von zuletzt 26 auf 34 stationär behandelte Covid-Infizierte. Sieben Corona-Patienten werden auf der Intensiv-Station versorgt, davon müssen sechs beatmet werden.

In den Gemeinden sind wieder deutliche Zuwächse bei den Fallzahlen zu verzeichnen, was sich dann zeitverzögert bei der Inzidenz bemerkbar machen wird. Bei den kleineren Gemeinden liegt Dietingen mit 70 Fällen (+15) vorn.