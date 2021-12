Aktuell 2060 Infizierte in Quarantäne

Das Coronavirus Foto: © Thaut Images - stock.adobe.com

Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist am Freitag wieder leicht gesunken. Im Land liegt der Kreis dennoch weiter auf den vorderen Plätzen. Aktuell sind laut Gesundheitsamt 2060 Infizierte in Quarantäne.















Kreis Rottweil - Dazu komme eine sehr hohe Zahl ungeimpfter Kontaktpersonen, so Gesundheitsamtsleiter Heinz-Joachim Adam am Freitag. Die Inzidenz liegt bei 700,6, am Vortag lag der Wert bei 732,7. Der Landkreis Rottweil hat weiter die vierthöchste Inzidenz im Land. Spitzenreiter ist Tuttlingen mit 862,5.

In den Kliniken des Kreises werden 50 Covid-Patienten behandelt. Alle elf vorhandenen Intensivbetten sind belegt, alle sieben Corona-Patienten dort müssen beatmet werden. Die Impfquote wurde vom Sozialministerium seit 28. November nicht mehr aktualisiert. Sie lag zuletzt bei 63,3 Prozent. Bei den Fallzahlen in den Gemeinden haben Schramberg (415) und Dunningen (130) weiter zugelegt.