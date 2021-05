1 Der Handel darf ab Montag wieder unter "Click&Meet-Bedingungen öffnen. Foto: Schutt

Es steht fest: Ab Montag ist im Kreis Rottweil zumindest "Click & Meet" wieder möglich Das RKI hat am Freitag für den Landkreis Rottweil den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 83,6 bestätigt. Die 150er-Marke ist damit bereits an fünf Tagen unterschritten, da Samstage ebenfalls als Werktage gelten.

Kreis Rottweil - Als weitere Marke für Lockerungen rückt nun die 100er-Marke in den Fokus. Diese wurde – Stand Freitagvormittag gemäß Landesgesundheitsamt – bislang an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten. Ist dies an fünf Werktagen in Folge der Fall, kann sich der Kreis aus der Bundesnotbremse befreien und die Außengastronomie – sehnlichst herbeigesehnt – dürfte für Getestete, Geimpfte und Genesene wieder öffnen.

Zuletzt hatte es kurz vor Ferienbeginn gute Nachrichten gegeben, als es im Landkreis – einer der Schlusslichter im Land – mit Unterschreiten der 165er-Marke grünes Licht für den Schulbetrieb und die Kindergärten gab. Jetzt ist nun also endlich die nächste Hürde genommen.

Wichtiger Öffnungsschritt für den Einzelhandel

"Der Landkreis hat an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Inzidenz von 150 unterschritten", teilt das Landratsamt am Freitag offiziell mit. Samstage gelten – anders als gestern berichtet – ebenfalls als Werktage. Sonn- und Feiertage werden nicht gezählt. Den Wert von 150 hat der Landkreis gemäß RKI-Feststellung (jeweils einen Tag zeitverzögert zum Landesgesundheitsamt) zuletzt erstmals am Samstag, 22. Mai, (Tag 1) mit 143 unterschritten. Pfingstsonntag und -montag zählen nicht, dann wieder am Dienstag (Tag 2) 144,4, am Mittwoch (Tag 3) 106,5, am Donnerstag (Tag 4) 91,5 und am Freitag (Tag 5) 83,6.

Das Landratsamt hat dies am Freitag auf seiner Homepage unter www.landkreis-rottweil.de/Bekanntmachungen öffentlich bekanntgegeben. Die Rechtswirkung tritt automatisch am übernächsten Tag in Kraft (also Sonntag). Damit kann zumindest der Einzelhandel ab Montag, 31. Mai, wieder für Kunden zum Einkaufen mit Termin ("Click & Meet") öffnen.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel sagt laut Pressemitteilung: "Über diesen insbesondere für den Einzelhandel wichtigen weiteren Öffnungsschritt freue ich mich. Hoffentlich ist die Entwicklung der Zahlen so, dass wir in näherer Zukunft weitere Öffnungsschritte ins Auge fassen können. Das hängt allerdings auch davon ab, inwieweit wir alle weiterhin die AHA-Regeln beachten und nicht notwendige Kontakte unterlassen. Leider gibt es unter dem Regime der Bundesnotbremse keinerlei örtlichen Spielraum, um lokalen Besonderheiten in Richtung Lockerungen Geltung zu verschaffen."

Negative Tests oder Nachweise erforderlich

Es wird darauf hingewiesen, dass für "Click & Meet" besondere Regelungen gelten. So ist die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden auf ein Kunde je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche begrenzt. Kunden müssen zum vereinbarten Termin zudem einen höchstens 24 Stunden alten, negativen Corona-Test oder eine überstandene Corona-Infektion beziehungsweise den vollen Impfschutz nachweisen. Das Tragen von Masken, die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung sowie die Einhaltung von Abstandsregeln gilt grundsätzlich.

Der Lebensmitteleinzelhandel beziehungsweise die Grundversorger bleiben weiterhin unter Hygieneauflagen auch ohne Terminvereinbarung und ohne Testkonzept geöffnet. Sollte der Inzidenzwert drei Tage in Folge die 150 wieder überschreiten, müssen die Lockerungen für den Handel wieder zurückgenommen werden.

Nun geht das Hoffen und Bangen weiter: Gibt es endlich auch für die Gastronomie einen Lichtblick? Bleibt die Inzidenz weiter unter 100, könnten es nächste Woche losgehen.