1 49 neue Corona-Fälle im Kreis Rottweil verzeichnet das Landesgesundheitsamt am Dienstag. Foto: peterschreiber.media – stock.adobe.com

Die Inzidenz im Kreis Rottweil klettert am Dienstag von 117 auf 133,4.















Kreis Rottweil - Im Tagesbericht des Landesgesundheitsamts lassen 49 neue Covid-19-Fälle die Inzidenz für den Landkreis Rottweil auf 133,4 klettern.

Das Auf und Ab der Werte geht also weiter. Höher liegen sie erneut nur in den Stadtkreisen Pforzheim (168,2) und Stuttgart (137,9). Im Kreis Tuttlingen lag die Inzidenz bei 95,3, im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 116, im Zollernalbkreis bei 75,3, im Kreis Freudenstadt bei 106,5 und im Ortenaukreis bei 72,4. Zur Entwicklung in den Kommunen lieferte das Landratsamt am Dienstag keine aktuellen Zahlen.