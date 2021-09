1 Auch im Klinikum Freudenstadt kann man sich jetzt testen lassen. (Symbolfoto) Foto: Mrdja

Angesichts der Pandemie ist die Lage im Freudenstädter Klinikum aktuell entspannt. Nur zwei Covid-Patienten werden dort auf der Isolierstation behandelt. Allerdings gibt es zwei weitere Todesopfer in Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt. Zudem müsse kein auf Corona positiv getesteter Patient derzeit auf der Intensivstation behandelt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts Freudenstadt. Mit zwei coronapositiven Patienten auf der Isolierstation bleibe die Situation entspannt.

Am 5. September waren 63,6 Prozent der Landkreisbevölkerung zum ersten Mal geimpft, 61,2 Prozent haben eine Vollimmunisierung, so das Landratsamt. Der Landesschnitt liegt bei 61 Prozent Erstgeimpften und 58 Prozent Vollimmunisierten.

In der Woche von Freitag, 3., bis Donnerstag, 9. September, wurden dem Landratsamt 108 weitere positiv getestete Personen gemeldet. Die Betroffenen wohnen in Alpirsbach (plus eins), Bad Rippoldsau-Schapbach (eins), Baiersbronn (drei), Dornstetten (elf), Empfingen (sieben), Eutingen (sechs), Freudenstadt (21), Glatten (sieben), Horb (26), Loßburg (elf), Pfalzgrafenweiler (fünf), Seewald (drei) und Waldachtal (sechs).

Inzidenz liegt bei 95,5

Seit Beginn der Pandemie wurden damit insgesamt 5893 Bewohner des Kreises positiv auf Corona getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen erhöht sich auf 5520 (plus 72). In Isolierung befinden sich derzeit 209 (plus 34) positiv Getestete.

Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen hat sich auf 164 erhöht. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts besteht weiterhin eine Differenz von zwei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) betrug am Donnerstag laut Landesgesundheitsamt 95,5.

Ab Montag werden im Klinikum Freudenstadt zusätzliche Testmöglichkeiten für Corona-Antigenschnelltests geschaffen. Dafür kooperiert das Krankenhaus mit der Firma Coronaflextest. Die Tests finden im Klinikum statt und sind primär für Besucher stationärer Patienten gedacht, teilen die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) mit. Aber auch Touristen, andere Besucher der Region sowie die Bevölkerung des Landkreises können das Angebot nutzen.

In der Regel werden Nasenabstriche genommen. Für jüngere Kinder oder auch in Ausnahmefällen sowie bei medizinischer Begründung bei Erwachsenen stehen zudem Spucktests zur Verfügung. Die Firma Coronaflextest mit Geschäftsführerin Ellen Laufer aus Dornstetten bietet diesen Service zusammen mit ihrem Team seit Juni 2021 in der Region an.

Die Testzeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr sowie Samstag und Sonntag zwischen 14 und 16.30 Uhr. Da keine vorherige Anmeldung erforderlich ist, kann es unter Umständen zu Wartezeiten kommen. Besucher die getestet werden möchten, können sich am Haupteingang des Klinikums innerhalb der angegebenen Zeiten melden, so die KLF in ihrer Pressemitteilung.