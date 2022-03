1 Viele Tests, viele Treffer – ein Grund für die hohe Inzidenz im Kreis. Foto: H_Ko – Stock-Adobe.com

Die fünfte Corona-Welle beschert dem Landkreis Freudenstadt weiter steigende Fallzahlen und zehn neue Todesfälle in einer Woche. Das Landratsamt sieht dennoch ein baldiges Ende der Pandemie.















Kreis Freudenstadt - Derzeit befinden sich 24 Patienten zur Behandlung im Klinikum Freudenstadt, die positiv auf Covid-19 getestet sind, einer auf der Intensivstation, der jedoch nicht beatmet werden muss. 18 Patienten mit Corona liegen auf der Isolierstation. In der Kinderklinik werden zwei Corona-Patienten behandelt, und in der Psychiatrischen Abteilung sind drei Patienten positiv getestet worden. Auf der Isolierstation werden auch Patienten behandelt, die vor oder während ihres Krankenhausaufenthalts positiv auf Covid-19 getestet werden, aber nicht zwingend an Corona-Symptomen leiden, sondern wegen einer anderen Erkrankung stationär behandelt werden müssen.

Im Kreisimpfstützpunkt Schopfloch (KISS) wurden seit 6. Dezember insgesamt 6672 Impfungen verabreicht, davon 586 Erstimpfungen, 1154 Zweitimpfungen, 4.870 Drittimpfungen und 62 Viertimpfungen. Mit Novavax gab es 31 Impfungen. Termine können über die Internetseite www.landkreis-freudenstadt.de oder per Telefon unter 07441/920 88 88 montags bis freitags von 11 bis 12 Uhr gebucht werden. Auch Spontanimpfungen sind möglich, Kinderimpfungen nur sonntags. Mitzubringen sind die Krankenversicherungskarte, der Personalausweis sowie der gelbe Impfpass, sofern vorhanden.

Impfangebote vor Ort

Das Mobile Impfteam des Ortenaukreises bietet folgende Impftermine in den Städten und Gemeinden an: Freitag, 18. März, 14 bis 18.30 Uhr, Haus des Gastes, Alpirsbach; Sonntag, 20. März, 11 bis 15.30 Uhr, Seewaldhalle Besenfeld; Samstag, 26. März, 12 bis 16.30 Uhr, Festhalle Pfalzgrafenweiler; Freitag, 1. April, 14 bis 19 Uhr, Kinzighaus Loßburg; Samstag, 2. April, 12 bis 16.30 Uhr, Korntalhalle Eutingen-Göttelfingen; Sonntag, 3. April, 11 bis 16 Uhr, Glatttalhalle Glatten. Eine Terminbuchung beim MIT ist nicht notwendig. Pro Aktion können 180 bis 360 Menschen geimpft werden.

Laut offizieller Impfstatistik für den Landkreis Freudenstadt sind 81,3 Prozent der Einwohner einmal geimpft, 80,4 Prozent haben eine Vollimmunisierungen. Beide Wette liegen weiterhin um rund zehn Prozentpunkte über dem Landesschnitt.

Die Fälle in den einzelnen Orten

Von Freitag, 4. März, bis Donnerstag, 10. März, wurden dem Landratsamt 2918 neue Infektionen gemeldet. Die Aufschlüsselung nach Wohnorten: Alpirsbach 146, Bad Rippoldsau-Schapbach 64, Baiersbronn 298, Dornstetten 179, Empfingen 241, Eutingen 244, Freudenstadt 509, Glatten 52, Grömbach 16, Horb 638, Loßburg 151, Pfalzgrafenweiler 144, Schopfloch 39, Seewald 68, Waldachtal 123 und Wörnersberg sechs.

Seit März haben sich im Landkreis Freudenstadt nachweislich 27 976 Einwohner mit Corona angesteckt. 24 185 (plus 2.119) gelten als genesen. 3576 (plus 789) Infizierte sind aktuell in Isolierung. Innerhalb einer Woche kamen zehn Todesfälle hinzu, die in Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Insgesamt sind 215 Frauen und Männer aus dem Kreis mit oder an Corona gestorben.

Die Erklärung der Behörden

Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tage pro 100 000 Einwohner – des Landkreises Freudenstadt beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Donnerstag, 10. März, 2352,1 (3. März: 2124,0) Der Landesdurchschnitt beträgt 1700,7 (1367,7). Die hohe Inzidenz ist laut Landratsamt auf mehrere Faktoren zurückzuführen. So sei die "fünfte Welle" später als in anderen Landkreisen angekommen, weshalb der Scheitelpunkt noch nicht erreich sei. Zum anderen sei durch die zahlreichen Testangebote die Zahl der Tests und damit auch die zahl der entdeckten Fälle höher als andernorts. Außerdem gebe es durch Krankheitsfälle im Gesundheitsamt erhebliche Melderückstände, die jetzt durch Personalaufstockungen aus anderen Ämter abgearbeitet würden. Die Inzidenz sei daher "nicht beunruhigend". Die Corona-Thematik flache weiter ab und werde in naher Zukunft überwunden sein.