1 Ein Corona-Patient wird auf der Intensivstation behandelt. (Symbolfoto) Foto: Strauch

Auch im Landkreis Freudenstadt gibt es Impfdurchbrüche. Die Zahlen sind aber überschaubar: Vier vollimmunisierte Patienten kamen seit August ins Klinikum.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Stand Donnerstag gab es im Kreis 346 akut positiv getestete Personen im System des Landratsamts, davon waren 26 Personen vollständig geimpft, teilt Sabine Eisele, Sprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Für kurze Zeit auf der Intensivstation

Bislang landeten seit Anfang August, dem Anfang der vierten Welle, 20 Patienten in der Klinik Freudenstadt, davon waren vier vollständig geimpft. Ein Patient mit Vollimmunisierung kam für kurze Zeit zur Behandlung auf die Intensivstation. Er musste aber nicht künstlich beatmet werden und wurde bald wieder auf die Normalstation verlegt. Todesopfer gab es bei Impfdurchbrüchen im Kreis nicht, so das Landratsamt.

Zum Vergleich: In der vorvergangenen Woche vermeldete das Landratsamt Calw 150 neue Fälle von Corona. Davon seien etwa 25 geimpft gewesen. Allerdings, so Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Landratsamts, hätte sich gezeigt, dass es im Vergleich zu früher keine schweren Verläufe gebe.

Aktuell befinden sich sechs Patienten, die positiv auf Corona getestet wurden, zur Behandlung im Krankenhaus: einer auf der Intensivstation und fünf weitere auf der Isolierstation, heißt es im Statusbericht des Landratsamts von Freitag. Auf der Isolierstation werden auch Patienten behandelt, die vor oder während ihres Krankenhausaufenthalts positiv auf Corona getestet werden, aber nicht zwingend an Corona-Symptomen leiden, sondern wegen einer anderen Erkrankung stationär behandelt werden. Die Situation im Krankenhaus sei weiterhin entspannt.

Stand 24. Oktober sind nach Angaben des Landes 66,5 Prozent der Landkreisbevölkerung zum ersten und 65,1 Prozent zum zweiten Mal geimpft; der Landesschnitt bei den Erstimpfungen liegt bei 64 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 62,1 Prozent.

Zahlen steigen besonders in Horb

In der Woche von Freitag, 22., bis Donnerstag, 28. Oktober, wurden dem Landratsamt 218 neu positiv auf das Virus getestete Personen gemeldet. Die Betroffenen wohnen in Alpirsbach (plus acht), Bad Rippoldsau-Schapbach (zwei), Baiersbronn (20), Dornstetten (zwölf), Empfingen (sechs), Eutingen (19), Freudenstadt (35), Glatten (neun), Horb (65), Loßburg (sieben), Pfalzgrafenweiler (elf), Schopfloch (eins), Seewald (eins), Waldachtal (18) und Wörnersberg (zwei).

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 wurden insgesamt 6919 Kreiseinwohner positiv auf Corona getestet. 6346 (plus 108) wurden aus der Isolierung entlassen. 408 (plus 110) positiv Getestete befinden sich in Isolierung.

Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt gleich bei 165. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag laut Landesgesundheitsamt am Donnerstag bei 172,3.

In Baden-Württemberg beträgt die Hospitalisierungsinzidenz 4,3 (plus 0,9). 246 (plus 24) Intensivbetten sind mit Covid-Patienten belegt. Somit gelten die Regelungen der sogenannten Basisstufe. Die nächst höhere Warnstufe wird bei Überschreiten einer Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 8,0 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen oder bei Überschreitung von 250 mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen ausgerufen.