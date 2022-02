1 Die Intensivstation ist nicht mehr frei von Corona-Patienten. Foto: Gollnow/DPA

Nach der "Nullnummer" in der Vorwoche gibt es wieder Corona-Patienten im Freudenstädter Krankenhaus. Die Zahl der Infizierten im Kreis explodiert, die der Geimpften nimmt groteske Züge an. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht des Landratsamts hervor.















Kreis Freudenstadt - Die Corona-Situation im Krankenhaus Freudenstadt hat sich binnen einer Woche gedreht. Derzeit befinden sich laut Mitteilung des Landratsamts sieben Covid-positiv getestete Patienten zur Behandlung im Klinikum Freudenstadt – zwei auf der Intensiv-, fünf weitere auf der Isolierstation. Vor einer Woche waren es noch null.

Im Zeitraum von Freitag, 28. Januar, bis Donnerstag, 3. Februar, wurden dem Landratsamt 1816 neu positiv auf das Coronavirus Getestete gemeldet. Von ihnen wohnen 90 in Alpirsbach, 20 in Bad Rippoldsau-Schapbach, 216 in Baiersbronn, 154 in Dornstetten, 34 in Empfingen, 102 in Eutingen, 370 in Freudenstadt, 27 in Glatten, zehn in Grömbach, 380 in Horb, 89 in Loßburg, 132 in Pfalzgrafenweiler, 45 in Schopfloch, 37 in Seewald, 108 in Waldachtal und zwei in Wörnersberg.

Ein weiterer Todesfall

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im März 2020 insgesamt Infizierten beträgt damit, Stand Donnerstag, 15 655. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen erhöht sich auf 12 822 (plus 801). 2634 (plus 1014) positiv auf das Virus getestete Personen befinden sich in Isolierung. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen seit Beginn der Pandemie hat sich um eins erhöht auf insgesamt 199. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts bestehe weiterhin eine Differenz von zwei, so das Landratsamt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner, beträgt nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts vom Donnerstag 1469,2 (Vorwoche 858,4). Der Landesdurchschnitt beträgt 1363,6 (Vorwoche 1024,1). Am Freitagnachmittag meldete das Landesgesundheitsamt einen noch höheren Wert von 1596,8 (Vorwoche 997,8).

Im Kreisimpfstützpunkt Schopfloch (Kiss) wurden seit 6. Dezember insgesamt 5943 Impfungen verabreicht, davon 503 Erstimpfungen, 909 Zweitimpfungen, 4529 Drittimpfungen und zwei Viertimpfungen. Der Kiss, der sich in Schopfloch gegenüber der Bäckerei Ziegler befindet, ist sonntags von 12 bis 20 Uhr und montags bis donnerstags von 15 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Sonntags werden im Kiss Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren angeboten, zusätzlich findet am Montag, 7. Februar, von 12 bis 20 Uhr wieder ein regulärer Kinderimpftag statt. Außerhalb dieser Zeiten können dort keine Kinder unter zwölf Jahren geimpft werden.

Termine im Kiss können unter www.etermin.net/KISS gebucht werden. Wem es nicht möglich ist, online einen Termin zu buchen, der kann diesen von Montag bis Freitag von 11 bis 12 Uhr unter 07441/920 88 88 telefonisch vereinbaren. Parallel zu den Terminimpfungen sind auch Spontanimpfungen möglich. Aufgrund der aktuell verfügbaren Mengen des Impfstoffs von Biontech gibt es bis einschließlich 10. Februar eine Impfstoffwahlmöglichkeit vor Ort für Personen über 30 Jahre.

Viertimpfungen laufen an

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat an diesem Donnerstag ihre Covid-19-Impfempfehlung aktualisiert und empfiehlt nun eine zweite Auffrischimpfung für Menschen ab 70 Jahren, Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen. Die zweite Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten. Im Kreisimpfstützpunkt in Schopfloch gibt es dafür ausreichend freie Impftermine, die auch kurzfristig wahrgenommen werden können.

Wann am Kreisimpfstützpunkt und beim mobilen Impfteam der neu zugelassene Impfstoff Novavax verfügbar sein wird, sei derzeit noch nicht bekannt. Die Kreisverwaltung will informieren, sobald eine verbindliche Lieferzusage vorliegt.

Bizarre Zahlen

Welch skurrile Formen die Meldungen zur Impfquote annimmt, zeigt die jüngste Statistik des Landes über die Impfquoten auf Landkreisebene: Die Statistik für den Kreis Freudenstadt weist mehr Menschen mit Drittimpfung aus als Zweitgeimpfte.

Für den Kreis Freudenstadt wird ein Anteil von 80,9 Prozent an Erstgeimpften gemeldet (Landesschnitt: 70,4 Prozent) und ein Anteil von 79,1 Prozent an Zweitgeimpften (Landesschnitt: 69,8 Prozent). Der Anteil an Auffrischimpfungen im Landkreis Freudenstadt wird mit 80,9 Prozent angegeben, der Landesdurchschnitt beträgt 46,9. Das Landratsamt rückt, wie jede Woche, die verzerrten Zahlen zurecht: Die hohe Quote sei unter anderem auf das große Engagement der niedergelassenen Ärzte zurückzuführen, die Patienten auch von außerhalb des Landkreises mit Auffrischimpfungen versorgen. In der Statistik des Landes würden diese Impfungen dem Kreis Freudenstadt zugerechnet, auch wenn manche Impflinge nicht hier wohnen.

Mobiles Impfteam kommt in die Gemeinden

Das Mobile Impfteam (MIT) des Ortenaukreises bietet folgende Impftermine in den Städten und Gemeinden an:

Samstag, 5. Februar, 12 bis 17 Uhr: Hohenberghalle

Sonntag, 6. Februar, 11 bis 16 Uhr: Kurhaus Baiersbronn-Schönmünzach, Murgtalstraße 622.

Freitag, 11. Februar, 11 bis 16 Uhr: Berufliches Schulzentrum, Freudenstadt, Eugen-Nägele-Straße 40.

Samstag, 19. Februar: 12 bis 17 Uhr, Korntalhalle Eutingen-Göttelfingen, Zollernstraße 15.

Freitag, 25. Februar, 14 bis 19 Uhr, Theodor-Gerhardt-Grundschule, Freudenstadt, Ludwig-Jahn-Straße 50.

Samstag, 26. Februar, 12 bis 17 Uhr: Glatttalhalle, Glatten, Schulstraße 1.

Sonntag, 6. März, 11 bis 16 Uhr: Kurhaus Baiersbronn-Schönmünzach, Murgtalstraße 622.

Freitag, 11. März, 14 bis 19 Uhr: Theodor-Gerhardt-Grundschule Freudenstadt, Ludwig-Jahn-Straße 50.

Samstag, 12. März, 12 bis 17 Uhr, Veranstaltungshalle Schopfloch, Schulstraße 14.

Freitag, 18. März, 14 bis 19 Uhr, Haus des Gastes, Alpirsbach, Hauptstraße 20.

Sonntag, 20. März, 11 bis 16 Uhr, Seewaldhalle Besenfeld, Kniebisstraße 39

Samstag, 26. März, 12 bis 17 Uhr, Festhalle Pfalzgrafenweiler, Burgstraße 37/39.

Freitag, 1. April, 14 bis 19 Uhr, Kinzighaus Loßburg, Hauptstraße 46

Samstag, 2. April, 12 bis 17 Uhr, Korntalhalle Eutingen-Göttelfingen, Zollernstraße 15.

Sonntag, 3. April, 11 bis 16 Uhr, Glatttalhalle Glatten, Schulstraße 1.

Eine Terminbuchung beim MIT ist nicht notwendig. Pro Aktion können je nach Zahl der Teams 180 bis 360 Menschen geimpft werden.

Impfangebote der niedergelassenen

Ärzte können hier abgerufen werden.