Schafft es das Okay durch die Krise? Donaueschinger Disco-Betreiber bleibt kämpferisch

"Uns wird es nächstes Jahr noch geben." Diesen Satz äußerte Ralf Bürger, Betreiber des Donaueschinger Tanzlokals Okay, im Juli 2020 gegenüber der Zeitung. Daran habe sich nichts geändert, sagt er heute. Verärgert ist Bürger darüber, "dass irgendjemand ständig das Gerücht in die Welt setzt, dass es das Okay nicht durch die derzeitige Corona-Krise geschafft hat".