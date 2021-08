1 Sechs neue Coronafälle meldet das Landratsamt Freudenstadt für Dienstag.Symbol-Foto: © dottedyeti – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Neue Impftermine in Kommunen geplant

Landrat Klaus Michael Rückert fordert mehr Mut zu Öffnungen. Aktuell sollen im KIZ und bei den Impfaktionen auch Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren geimpft werden.

Kreis Freudenstadt. Sechs neue positive Tests auf Corona meldet das Landratsamt für Dienstag. Die Betroffenen wohnen in Baiersbronn (plus zwei), Horb und Loßburg (drei). Bisher wurden 5499 Menschen im Kreis positiv getestet. 15 (plus sechs) akut Infizierte im Landkreis befinden sich in Isolierung. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch laut Landesgesundheitsamt bei 7,6.

Nach einer Woche mit zahlreichen mobilen Impfaktionen und vielen positiven Rückmeldungen hat das Team des Kreisimpfzentrums (KIZ) nun weitere Termine geplant.

Rückert: Keine Ängste

Aktuell sollen im KIZ und bei den Impfaktionen auch Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren mit Biontech geimpft werden – im Rahmen der aktuellen Stiko-Empfehlung. Diese gilt für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen, mit arbeitsbedingt erhöhtem Expositionsrisiko sowie im Umfeld von gefährdeten Personen, die sich selbst nicht schützen können; ausdrücklich möglich ist eine Impfung jedoch auch bei individuellem Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung und Risikoakzeptanz. Die endgültige Entscheidung liegt bei den Ärzten. Bei unter 16-Jährigen ist eine Begleitung durch einen Elternteil notwendig.

Vom mobilen Impfteam sowie den Mitarbeitern im KIZ erhielten zwischenzeitlich 1272 Menschen Johnson and Johnson sowie 44 854 Impflinge eine Erst- und 39 615 eine Zweitimpfung. Darüber hinaus wurden 33 975 Erst- und 36 197 Zweitimpfungen in den 70 Impfpraxen im Landkreis vorgenommen.

Seit 3. Juli und somit seit über einem Monat musste im Krankenhaus Freudenstadt kein einziger Coronapatient mehr behandelt werden. "Dies ist eine sehr gute Nachricht, die uns zeigt, dass ein wichtiges Ziel der Bekämpfung des Coronavirus, nämlich das Gesundheitssystem vor Überlastung durch Corona positiv getestete Patienten zu schützen, erreicht wurde", wird Landrat Klaus Michael Rückert in einer Pressemitteilung des Landratsamts zitiert.

Er nehme dies zum Anlass, allen Mitarbeitern des Krankenhauses in Freudenstadt für ihre hervorragende Arbeit zu danken. Daneben sei festzuhalten, dass im Kreis alle Impfwilligen seit geraumer Zeit ein Impfangebot erhalten haben. "Vor diesem Hintergrund ermutige ich die Bevölkerung und die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in Stuttgart und Berlin, mutig den Weg der Öffnungen weiter zu gehen. Es wurde von der Politik immer versprochen, dass, wenn das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt ist und allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht wurde, die Corona-Einschränkungen fallen. Deshalb verstehe ich nicht, warum manche Verantwortliche meinen, jetzt weiter Ängste schüren zu müssen, anstatt dankbar für das Erreichte zu sein", so Rückert.

Impftermine sind an diesem Donnerstag, 5. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt in Empfingen, am Freitag, 6. August, von 14 bis 17 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in Salzstetten, am Samstag, 7. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz vier an der Nagoldtalsperre sowie von 14 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des McDonald’s in Freudenstadt, am Sonntag, 8. August, von 9 bis 14 Uhr auf dem Flößerwasen in Horb, am Dienstag, 10. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz beim Alternativen Wolf- und Bärenpark, am Mittwoch, 11. August, auf dem Wochenmarkt in Alpirsbach. Angeboten werden die Impfstoffe von Johnson and Johnson, Biontech, Moderna und Astrazeneca. Die Zweittermine werden vor Ort vereinbart.

Zudem kann man täglich von 8 bis 16 Uhr ohne Termin ins Kreisimpfzentrum nach Dornstetten zum Impfen kommen – außer freitags, da ist dies von 12 bis 20 Uhr möglich. Für Ersttermine stehen Johnson and Johnson, Biontech, Moderna und Astrazeneca zur Verfügung.

Zu allen genannten Aktionen und Zeiten kann ebenfalls jeder, der seine Zweitimpfung vorziehen möchte, nach Dornstetten oder zum mobilen Impfteam kommen, auch wenn die Erstimpfung in einem anderen Impfzentrum war. Voraussetzung ist lediglich, dass der notwendige Abstand zur Erstimpfung entsprechend verstrichen ist und der eigentliche Zweittermin unter www.impfterminservice.de abgesagt wird.