Corona im Kreis Freudenstadt Landratsamt fordert Bundeswehr-Soldaten an

Seit Oktober gelte in weiterführenden Schulen die Maskenpflicht im Unterricht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts zu den veränderten Quarantäne-Reglungen. Die Maske vermindere die Gefahr einer direkten Ansteckung über Tröpfchen beim Sprechen oder Husten.

Nicht automatisch Kontaktperson ersten Grades

Deshalb habe das Sozialministerium am Mittwoch in der Fortschreibung der Kontaktpersonennachverfolgung ermöglicht, dass durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und die Einhaltung der Vorgaben zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume nunmehr weder Klassenkameraden noch Lehrer von positiv getesteten Schülern als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne müssen. Diese Regelung werde ab sofort im Kreis Freudenstadt umgesetzt. Bei der Kontaktpersonennachverfolgung werde das Gesundheitsamt aber weiterhin die engeren Kontakte des betroffenen Schülers erfragen und möglicherweise im Einzelfall weitere Schüler als Kontaktpersonen ersten Grades einstufen.

Bei den 14 Neuinfektionen handelt es sich um Einwohner von Alpirsbach (plus eins), Freudenstadt (zwei), Horb (sechs), Pfalzgrafenweiler (vier) und Waldachtal (eins). Am Mittwoch gab es 224 akut infizierte Personen im Kreis, die sich in Isolierung befanden.

Das sind fünf weniger als am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 1327 Personen positiv auf eine Infektion getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 1063 (plus 19). Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt laut Landesgesundheitsamt vom Mittwoch, 18. November, Stand 16 Uhr, 109,9.