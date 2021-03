1 Das Landratsamt sieht noch keinen weiteren Handlungsbedarf. (Symbolfoto) Foto: Robert Kneschke

Lediglich zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden dem Landratsamt Freudenstadt am Sonntag gemeldet. Beide Personen wohnen in Horb.

Kreis Freudenstadt - Die Gesamtzahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt gleich bei 131. Seit Beginn der Pandemie wurden 3687 Personen im Landkreis Freudenstadt positiv getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 3231 (plus einer). 325 (plus eine) akut infizierte Personen befinden sich in Isolierung.

Unter Berücksichtigung der in den vergangenen Tagen gemeldeten Neuinfektionen von mindestens 69 aus einer eingegrenzten Ausbruchseinheit (Cluster) in Horb, betrug laut Landratsamt die Sieben-Tage-Inzidenz des diffusen Infektionsgeschehens am Freitag, 19. März, 91,3. Am Samstag wurde der Wert mit 93,0 und am Sonntag mit 94,7 angegeben. Bei dem vom Landratsamt berechneten Wert sei der Kreis Freudenstadt somit noch nicht über dem kritischen Wert 100 gewesen, so Pressesprecherin Sabine Eise­le. Deshalb habe es noch keinen weiteren Handlungsbedarf bezüglich der Einschränkungen gegeben.

Inzidenz bei LGA über 100

Etwas anders sehen die Zahlen des Landesgesundheitsamts aus, bei denen die Infektionen aus dem Cluster in Horb nicht herausgerechnet werden. Am Freitag und Sonntag lag die Inzidenz des Landesgesundheitsamt über 100. Am Montag wurde der Wert von 100,6 bekanntgegeben.

Für die Gemeinden Alpirsbach, Grömbach, Loßburg, Pfalzgrafenweiler und Wörnersberg hat das Landratsamt jetzt eine Allgemeinverfügung zum Fortbestehen von Gaststättenerlaubnissen trotz pandemiebedingter Betriebsschließung erlassen. Für diese fünf Gemeinden ist das Landratsamt für das Gaststättenrecht zuständig. Die Jahresfrist für die Inhaber von Gaststättenerlaubnissen wird somit um ein Jahr, bis zum 17. März 2022, verlängert.

Allgemeinverfügung zur Entlastung der betroffenen Gaststättenbetreiber

Der Grund dafür ist, dass wegen der Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg einige Betriebsinhaber ihre Gaststätten unverschuldet seit 18. März vergangenen Jahres durchgehend schließen mussten. Wie das Landratsamt mitteilt, erlischt eine Gaststättenerlaubnis, wenn der Inhaber den Betrieb nicht innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Erlaubnis aufgenommen oder seit einem Jahr nicht wahrgenommen hat.

Das bedeutet, dass den Gastronomen nach Ablauf der Jahresfrist das Erlöschen ihrer gaststättenrechtlichen Erlaubnis drohen würde. Diese Jahresfrist könne verlängert werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, so das Landratsamt, das unter Berücksichtigung des Erlasses des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg die pandemiebedingte Betriebsschließung als wichtigen Grund bewertet. Deshalb wurde eine Allgemeinverfügung zur Entlastung der betroffenen Gaststättenbetreiber erlassen, um die Verlängerung der Jahresfrist ohne Antrag der Gastronomen zu sichern.

Die Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landratsamts Freudenstadt unter einsehbar.