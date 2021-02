1 Nur Freudenstadt und Horb werden eigene Testzentren haben. Foto: Arnold

Die "kommunale Familie" des Landkreises Freudenstadt habe sich auf das weitere Vorgehen beim Testen und Impfen in Sachen Corona geeinigt, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Kreis Freudenstadt - Am Freitagvormittag fand demnach ein Austausch zwischen Landrat Klaus Michael Rückert, seinem Team und den Oberbürgermeistern sowie Bürgermeistern des Kreises zu allen aktuellen Themen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie statt.

Es habe Einigkeit darüber geherrscht, dass die Kommunen grundsätzlich keine eigenen Testzentren aufbauen, sondern die vorhandenen Strukturen der Hausarztpraxen und Apotheken nutzen wollen, heißt es weiter. Eine Ausnahme davon bilden allerdings die beiden großen Kreisstädte im Kreis, Freudenstadt und Horb, die aktuell wegen der großen Zahl ihrer Lehrer und Erzieher Testungen für diese mit Terminvergabe anbieten.

Oberhäupter der Kommunen und der Landrat tagen nächste Woche wieder

Auch hinsichtlich der vielerorts diskutierten "Pop-Up-Impfzentren" in den Kommunen haben der Landkreis und seine Kommunen sich darauf verständigt, dass dies vorerst im Landkreis Freudenstadt nicht weiter verfolgt werden soll – zumindest so lange, bis alle stationären und teilstationären Einrichtungen jedweder Art von den mobilen Impfteams aufgesucht wurden.

Man setze außerdem darauf, dass neben den Mitarbeitern des Kreisimpfzentrums und der dazugehörigen Mobilen Impfteams auch bald die Hausarztpraxen impfen, wird Landrat Rückert in der Pressemitteilung zitiert.

Da kommende Woche durch die Ministerpräsidentenkonferenz weitere Beschlüsse erwartet werden, treffen er und die kommunalen Vertreter sich in einer Woche wieder, um darauf aufbauend über das Vorgehen im Kreis Freudenstadt zu beraten.

Kreis Freudenstadt. Acht Neuinfektionen mit Corona meldet das Landratsamt Freudenstadt für Donnerstag. Die Betroffenen wohnen in Dornstetten (plus vier) sowie in Freudenstadt, Horb, Loßburg und Waldachtal (je eins). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit Corona getesteten Personen erhöht sich somit auf 3342. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 3100 (plus drei). 122 (plus fünf) akut infizierte Personen im Kreis befinden sich in Isolierung. Bei 25 Infizierten wurden Mutationen nachgewiesen. Dabei handelt es sich 23-mal um die britische und einmal um die südafrikanische Variante. Eine weitere Variante wird noch untersucht. Von diesen Personen befinden sich acht in Isolation. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt bei 120. Die offizielle Sieben-Tage-Inzidenz des Landesgesundheitsamts betrug im Kreis am Freitag 34,7.