Corona im Kreis Freudenstadt Klinikum fährt seine Leistungen wieder hoch

Besucher brauchen negativen Test

Wer einen stationär aufgenommenen Patienten besuchen möchte, muss einen negativen Antigenschnelltest vorweisen und im Klinikum Freudenstadt eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen. Das Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein und muss von einer qualifizierten Stelle wie dem Testzentrum oder Hausarzt unterschrieben sein. Ein PCR-Testergebnis ist ebenfalls zulässig, wenn es nicht älter als 72 Stunden ist. Ergänzend bietet das Klinikum ab Montag werktags zwischen 13.30 und 14.45 Uhr in begrenztem Umfang Antigenschnelltests an. In Absprache mit den behandelnden Ärzten ist ein Besuch bei lebensbedrohlich erkrankten oder palliativbetreuten Patienten, zur Begleitung erkrankter Kinder durch einen Elternteil sowie eine begleitende Person bei der Geburt möglich. Nach der Geburt ist Vätern der Besuch auf der Wochenbettstation ebenfalls gestattet. Um den Zutritt zum Klinikgebäude zu beschleunigen, kann die Registrierung digital bereits von zu Hause aus über die Internetseite der KLF erledigt werden. Zudem ist auch eine digitale Registrierung vor Ort möglich. Derweil meldete das Landratsamt Freudenstadt für Donnerstag vier Neuinfektionen mit Corona. Zwei Betroffene wohnen in Horb, die anderen beiden in Alpirsbach und Loßburg. Am Donnerstagabend gab es 162 (minus eins) akut infizierte Personen im Kreis, die sich in Isolierung befinden.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Kreis 3229 Personen positiv auf eine Infektion mit Corona getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen beträgt 2955 (plus fünf). Die Ermittlung weiterer Infektionsfälle auf mutierte Viren läuft weiter, es wurden aber – bis auf die bekannten neun Fälle – keine Mutationen der Art B1.1.7 (britische Variante) nachgewiesen.

Die Zahl der positiv getesteten verstorbenen Personen bleibt bei 112. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug laut Landesgesundheitsamt am Freitag, Stand 16 Uhr, 27,9.