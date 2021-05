1 Es wurden keine Neuinfektionen gemeldet. (Symbolfoto) Foto: Schuldt

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen lag auch am Montag im Kreis Freudenstadt mit 62,6 über dem Grenzwert von 50, obwohl für Sonntag, 30. Mai, das Landratsamt Freudenstadt keine Neuinfektion gemeldet hat.

Kreis Freudenstadt - Mit weiteren Lockerungen der Corona-Verordnung ist somit zunächst nicht zu rechnen. Am vergangenen Donnerstag sank die Inzidenz auf unter 50. Am Freitag hielt sich der Wert bei 47,4. Bereits am Donnerstag hatte Sabine Eisele vom Landratsamt vor Euphorie gewarnt. Am Samstag und Sonntag stieg die Inzidenz denn auch wieder auf über 60. Seit Beginn der Pandemie wurden 5364 Einwohner des Landkreises positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen stieg um 13 auf 4995. 213 (minus 13) Infizierte befinden sich noch in Isolierung.

Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt bei 156. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts besteht weiterhin eine Differenz von zwei.