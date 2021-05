1 Am Freitag waren es zwei neu Infizierte aus Freudenstadt. (Symbolbild) Foto: Pixabay

Insgesamt 30 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden dem Landratsamt Freudenstadt zwischen Freitag, 21., und Pfingstsonntag, 23. Mai, gemeldet.

Kreis Freudenstadt - Am Freitag waren es zwei neu Infizierte aus Freudenstadt. Die Horber Zahl musste um eins nach unten korrigiert werden. Ein weiterer positiv getesteter Keiseinwohner ist gestorben. Die Gesamtzahl erhöhte sich dadurch auf 156. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts bestand am Freitag eine Differenz von einer Person. Am Samstag, 22. Mai, wurden 21 Neuinfektionen gemeldet. Die Personen wohnen in Baiersbronn (zwei), Freudenstadt (sechs), Horb (fünf), Pfalzgrafenweiler (vier) sowie in Alpirsbach, Empfingen, Loßburg und Waldachtal (jeweils eine Person).

Aus der Isolierung entlassen wurden am Samstag 26 Bürger. 245 befanden sich noch in Isolierung. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen blieb unverändert. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts bestand am Samstag eine Differenz von zwei. Am Pfingstsonntag, 23. Mai, waren es sieben Neuinfektionen aus Horb (drei), Pfalzgrafenweiler (zwei) sowie aus Dornstetten Glatten (jeweils eine). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv Getesteten erhöht sich dadurch auf 5289. Aus der Isolierung entlassen wurden inzwischen 4894 Bürger. 239 befanden sich am Sonntag noch in Isolierung. Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen blieb bei 156. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts bestand eine Differenz von zwei. Das Robert-Koch-Institut meldete am Pfingstmontag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 82.