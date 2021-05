1 Im Kreis Freudenstadt ist die Inzidenz auf unter 50 gesunken. (Symbolfoto) Foto: Tsuguliev

Erstmals seit dem 8. März lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Kreis Freudenstadt am Donnerstag unter 50. Das Robert-Koch-Institut meldete den Wert von 47,4. Bleibt er auch in den nächsten fünf Tagen in diesem Bereich, könnte das die Grundlage für weitere Lockerungen im Landkreis sein.

Kreis Freudenstadt - Das würde frühestens ab Dienstag, 1. Juni, der Fall sein, erklärte Pressesprecherin Sabine Eisele vom Landratsamt auf Anfrage unserer Zeitung.

39 Neuinfektionen

Dann könnten sich beispielsweise zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Im Einzelhandel könnten Geschäfte auf jeweils zehn Quadratmetern Fläche einen Kunden ohne Testung oder Impfnachweis empfangen. Bisher sind es 40 Quadratmeter. Die Gastronomie dürfte bis 22 Uhr öffnen, allerdings müssen Gäste weiterhin einen Impfnachweis oder negativen Coronatest vorlegen. Büchereien und Museen dürften ohne Auflagen öffnen und Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen wären in Innenräumen und bis zu 250 Personen im Freien wieder möglich.

Da die Corona-Verordnungen recht komplex sind, prüft das Landratsamt derzeit, welche Regelungen für den Landkreis genau gelten. Sabine Eisele warnt jedoch vor Euphorie, denn ob es soweit kommt, ist längst nicht sicher, denn am Mittwoch ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Kreis Freudenstadt wieder gestiegen. Dem Landratsamt wurden 39 Fälle gemeldet. Die Personen wohnen in Alpirsbach (drei), Baiersbronn (zwei), Dornstetten (neun), Freudenstadt (13), Horb (sieben), Pfalzgrafenweiler (zwei) sowie in Schopfloch, Seewald und Empfingen (jeweils eine Person).

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv getesteten Personen erhöht sich auf 5333. Aus der Isolierung entlassen wurden insgesamt 4948 Kreiseinwohner (plus elf). 229 (minus 28) infizierte Personen befinden sich in Isolierung.

Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen bleibt bei 156. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts besteht eine Differenz von zwei.