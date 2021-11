1 Die Zahl der positiven Corona-Tests im Kreis Freudenstadt steigt. Foto: Photoguns

Die Corona-Lage verschärft sich auch im Kreis Freudenstadt wieder. Die Quote der Neuansteckungen steigt, allerdings gibt es offenbar kaum schwere Krankheitsverläufe.















Kreis Freudenstadt - Dies geht aus dem wöchentlichen Lagebericht des Landratsamts hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde.

Kreistag zieht wieder um

Die Behörde zieht kurzfristig erste Konsequenzen. So tagt der Kreistag am Montag, 15. November, wieder in der Schwarzwaldhalle in Baiersbronn, um den Abstand zwischen den Sitzplätzen zu erhöhen.

Die Lage im Krankenhaus

Derzeit befinden sich sechs Corona-Patienten zur Behandlung im Krankenhaus: eine Person auf der Intensivstation, fünf weitere auf der Isolierstation. Auf der Isolierstation würden auch Patienten behandelt, die zwar positiv auf Covid-19 getestet sind, aber nicht zwingend an Corona-Symptomen leiden, sondern teils wegen einer anderen Erkrankung stationär behandelt werden. Vergangene Woche lagen noch drei Patienten mit Corona auf der Intensivstation.

Weniger Intensivbetten

Von zehn regulären Intensivplätzen im Krankenhaus Freudenstadt können derzeit nur sieben Betten belegt werden. Bei Belegung eines Platzes durch einen Corona-Patienten stünden wegen des Isolierbereichs insgesamt drei Betten nicht mehr für andere Patienten zu Verfügung. Außerdem gebe es wegen Krankheit Ausfälle beim Personal. Allerdings sei ein Puffer für Notfälle, etwa durch Unfälle, vorhanden. Das Krankenhaus biete weiter sein volles Leistungsspektrum an. Nur in Ausnahmefällen könne es zu Verschiebungen planbarer Operationstermine kommen. Laut Heliosklinik Rottweil nehme Freudenstadt derzeit keine Corona-Patienten von andernorts mehr auf, die je nach Kapazität verteilt werden. Dies ließ sich am Freitag von der KLF (Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt) nicht mehr verifizieren.

Die Impfquote

Die Impfquote im Landkreis liegt laut Landratsamt weiter leicht über dem Landesdurchschnitt. Nach der offiziellen Statistik des Landes vom 7. November sind 67,1 Prozent der Landkreisbevölkerung zum ersten (Landesschnitt 64,5) und 65,9 Prozent (62,8) zum zweiten Mal geimpft.

Die Neuinfektionen

In der Woche von Freitag bis Donnerstag, 5. bis 11. November, wurden dem Landratsamt 342 neue Corona-Nachweise gemeldet. Die Betroffenen kommen aus Alpirsbach (21), Bad Rippoldsau-Schapbach (33), Baiersbronn (49), Dornstetten (23), Empfingen (13), Eutingen (25), Freudenstadt (56), Glatten (7), Grömbach (1), Horb (66), Loßburg (11), Pfalzgrafenweiler (23), Schopfloch (2), Seewald (1), Waldachtal (8) und Wörnersberg (3).

Die Gesamtzahlen

Seit Beginn der Pandemie im März 2020 haben sich nachweislich 7432 Einwohner des Kreises mit dem Virus angesteckt, rund sechs Prozent der Bevölkerung. 6714 (plus 176) gelten als genesen, 551 (plus 336) Infizierte sind aktuell in Isolierung. 166 Frauen und Männer starben an oder mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Landesgesundheitsamt vom 11. November 310,9.

Infos für Kontaktpersonen

Positiv getestete Personen werden nicht mehr vom Gesundheitsamt kontaktiert, sie müssen sich selbstständig in Quarantäne begeben. Nicht geimpften und genesenen Kontaktpersonen könne dadurch keine Bescheinigung mehr ausgestellt werden, die als Nachweis des Kontaktpersonen-Status gelten könne und zu einer kostenlosen Testung berechtige. Nach Aussage des Sozialministeriums reicht es für nicht immunisierte Haushaltsangehörige aus, dass sie sich durch einen positiven Schnell- oder PCR-Test der infizierten Person und ihrem Personalausweis oder der Meldebescheinigung als Kontaktperson ausweisen können. Eigene und adoptierte minderjährige Kinder gelten auch ohne Nachweis der Meldeadresse als testberechtigt, wenn Eltern oder Geschwister mit dem Coronavirus infiziert sind. Eine Kontaktierung des Gesundheitsamts zur Ausstellung einer Testberechtigung ist in diesen Fällen nicht erforderlich.