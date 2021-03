1 Foto: Hausärzte am Spritzenhaus

30 neue Corona-Infektionen meldet das Landratsamt Freudenstadt am Freitag und Samstag.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Damit nähert sich die Sieben-Tage-Inzidenz wieder dem Wert von 50, der von den Behörden als kritisch angesehen wird und der als Grundlage für Lockerungen wie Wiedereröffnungen im Einzelhandel dient.

Am Freitag wurden dem Landratsamt 13 Neuinfektionen gemeldet. Die betroffenen Personen wohnen in Freudenstadt (fünf) und in Horb (acht). Am Samstag kamen 17 Neuinfektionen hinzu, aus Empfingen, Eutingen, Freudenstadt (zwei Fälle), Horb (zwölf) und Waldachtal. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit Corona getesteten Personen erhöht sich somit auf 3413, so das Landratsamt. 3141 (plus neun) Patienten gelten als wieder gesund.

145 akut infizierte Personen im Landkreis befanden sich am Samstag in Isolierung, sieben mehr als tags zuvor. Außerdem meldete das Landratsamt am Wochenende drei weitere Todesfälle von Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt hatten. Zwei seien 80 und 85 Jahre alt gewesen und hätten Vorerkrankungen gehabt. Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Covid-19 gebracht werden, steigt damit auf 127.

Bei inzwischen 53 Infizierten wurden von Laboren Mutationen nachgewiesen, davon 50 mal die britische und ein Mal die südafrikanische Variante. Zwei weitere Fällen würden noch untersucht. Am Samstag befanden sich 26 Personen mit Mutationsansteckung noch in Isolation und täglicher Überwachung. Zur Lagemeldung des Landesgesundheitsamts besteht weiterhin eine Differenz von eins. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner, betrug nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts vom Samstag, Stand 16 Uhr, 46,5.