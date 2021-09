1 Wegweiser zum Klinikum Freudenstadt. Foto: Rath

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Freudenstadt - Die Intensivstation des Krankenhauses Freudenstadt ist weiterhin frei von Corona-Patienten. Auch sonst ist die Lage im Kreis ruhig.

Krankenhaus: Diese "erfreuliche" Lage meldete das Landratsamt am Freitag. Die Isolierstation im Klinikum sei mit einem Patienten belegt, der sich mit Covid-19 angesteckt hat. Auf der Isolierstation werden auch Patienten behandelt, die vor oder während ihres Krankenhausaufenthalts positiv auf Corona getestet werden, aber nicht zwingend an Corona-Symptomen leiden, sondern in einigen Fällen wegen einer anderen Erkrankung stationär behandelt werden müssen. Die Situation im Krankenhaus Freudenstadt bleibe a"lso weiterhin entspannt".

Impfquote: Bis 19. September waren 64,8 Prozent aller Einwohner im Landkreis zum ersten und 62,6 Prozent zum zweiten Mal geimpft. Der Landesschnitt bei den Erstimpfungen liege bei 62,3 und den Zweitimpfungen bei 59,5 Prozent. Die Mitarbeiter des Kreisimpfzentrums in Dornstetten impfen am Sonntag, 26. September, zum letzten Mal von 8 bis 16 Uhr.

Neuinfektionen: In der Woche von Freitag bis Donnerstag, 17. bis 23. September, wurden dem Landratsamt Freudenstadt 110 neu positiv auf das Virus getestete Personen gemeldet. Die betroffenen Personen wohnen in Alpirsbach (zwei Fälle), Bad Rippoldsau-Schapbach (drei), Baiersbronn (sechs), Dornstetten (19), Empfingen, Eutingen, Freudenstadt (30), Grömbach, Horb (17), Loßburg (neun), Pfalzgrafenweiler (fünf), Schopfloch (fünf), Seewald (zwei) und Waldachtal (neun).

Gesamtlage: Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im März 2020 insgesamt positiv getesteten Personen beträgt damit 6116. Davon gelten 5751 (plus 134) als genesen. 201 ( minus 24) Fälle sind derzeit aktiv, die Betroffenen befinden sich laut Landratsamt in Isolierung. 164 Frauen und Männer sind mit oder an Corona gestorben.

Aktuelle Verordnung: Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen in sieben Tage pro 100 000 Einwohner) beträgt nach offiziellen Angaben des Landesgesundheitsamts von Donnerstag, 23. September, 83,6. Laut aktieller Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg gelten landesweit einheitliche Regelungen. Dafür werden neue Kennzahlen zugrunde gelegt, die eine Überlastung des Gesundheitssystems durch ungeimpfte Menschen vermeiden soll. Das neue, dreistufige System fußt auf der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und beschreibt, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden – und der Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patienten.

Landesinzidenz: Am 23. September betrug die Hospitalisierungsinzidenz 2,11, die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten lag bei 195. Somit gelten die Regelungen der sogenannten Basisstufe. Die nächst höhere Warnstufe wird bei Überschreiten einer Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz von 8,0 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen oder bei Überschreitung von 250 Covid-Patienten auf Intensivstation an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen.